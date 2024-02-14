Слух: Activision сворачивает поддержку Modern Warfare 3 и не будет выпускать новый контент для зомби-режима

Сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 от Activision вышел в октябре 2022 года на ПК и консолях. Несмотря на огромную популярность франшизы, эта часть фактически стала одной из самых провальных. Об этом свидетельствует наличие большого количества негативных отзывов от игроков и отсутствие данных о продажах. Ещё на релизе авторы игры заверяли о долгосрочной поддержке новым контентом, особенно для зомби-режима, но похоже у Activision совершенно другие планы.
Согласно информации инсайдеров, компания Activision в начале 2024 года приняла решение значительно сократить выделенные ресурсы на поддержку Call of Duty: Modern Warfare 3. Издатель фактически свернул дальнейшую поддержку игры, заявляет один из источников утечки. По его словам, шутер не оправдал ожидания компании по выручке. Вышедшие патчи и сезоны с новым контентом не смогли исправить ситуацию или нарастить количество активных игроков, поэтому разработчики отказались от дальнейшей поддержки проекта.
Если верить этим инсайдам, зомби-режим в Call of Duty: Modern Warfare 3 уже точно не получит никаких новшеств. В Activision считают нецелесообразным добавлять сейчас туда новых врагов, перки или другой контент. Поддержка шутера сохранится на базовом уровне в форме новых сезонов, хотя контент там может быть значительно урезан.
Ну так продавать патч для мв2 ну такое себе
Надеюсь ежегодный конвеер прекратится. Хотя бы раз в два года выпускали, а лучше в три)
Так покупай через год, а лучше через пять, кто мешает? Смысл в том, что пока есть спрос будет и предложение, это закон рынка, любая контора выпускала бы шутеры раз в год, если бы могла потянуть по финансам содержать несколько студий, как Активижен содержит три полноценные и несколько вспомогательных для работы над Колдой и Варзоной, там миллиарды ворочают, тут хоть ной, хоть не ной!
Баланс игры для челов с геймпадами, мы стоим афк кушаем чипсы нас ваншотят со снайперки пук пук пук(( теперь игра просто мертвейшая
Игра фановая канеш если с друзьями компанией гонять,но дисбаланса в игре много,чисто скиллозавизимой стала из-за подкатов,простому игроку теперь очень трудно в нее играть,такое ощущение что играют чисто задроты которые сидят вней безвылазно.
это все благодаря SBMM
это тоже, просто чушь
Ты чё там обкурился? Игра вышла 10.11.2023 пора уже банить всех этих графоманов. Потом окажется что имелось ввиду режим дмз , ну так он изначально мертворождений был, да и вообще он подавался как бета. А режим зомби - жив здоров,играют люди. А в основной игре каждую неделю НОВЫЕ СОБЫТИЯ (ивенты), что там и у кого сворачивает не понятно.
Таковы местные реалии местных мамкиных нытиков, я вообще в шоке сколько активностей и ивентов сейчас в игре, хотя я только в Варзону играю.
Конечно, люди с таким ценником за игру пойдут работать, а не покупать там камуфляжи
Параша, с убогим ценником. Она максимум стоит 10$