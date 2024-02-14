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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.4 332 оценки

Слух: Activision сворачивает поддержку Modern Warfare 3 и не будет выпускать новый контент для зомби-режима

Gutsz
Новости

Сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 3 от Activision вышел в октябре 2022 года на ПК и консолях. Несмотря на огромную популярность франшизы, эта часть фактически стала одной из самых провальных. Об этом свидетельствует наличие большого количества негативных отзывов от игроков и отсутствие данных о продажах. Ещё на релизе авторы игры заверяли о долгосрочной поддержке новым контентом, особенно для зомби-режима, но похоже у Activision совершенно другие планы.

Согласно информации инсайдеров, компания Activision в начале 2024 года приняла решение значительно сократить выделенные ресурсы на поддержку Call of Duty: Modern Warfare 3. Издатель фактически свернул дальнейшую поддержку игры, заявляет один из источников утечки. По его словам, шутер не оправдал ожидания компании по выручке. Вышедшие патчи и сезоны с новым контентом не смогли исправить ситуацию или нарастить количество активных игроков, поэтому разработчики отказались от дальнейшей поддержки проекта.

Если верить этим инсайдам, зомби-режим в Call of Duty: Modern Warfare 3 уже точно не получит никаких новшеств. В Activision считают нецелесообразным добавлять сейчас туда новых врагов, перки или другой контент. Поддержка шутера сохранится на базовом уровне в форме новых сезонов, хотя контент там может быть значительно урезан.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Mia_777

Ну так продавать патч для мв2 ну такое себе

2
bysaturn

Надеюсь ежегодный конвеер прекратится. Хотя бы раз в два года выпускали, а лучше в три)

1
MythicalTiernan

Так покупай через год, а лучше через пять, кто мешает? Смысл в том, что пока есть спрос будет и предложение, это закон рынка, любая контора выпускала бы шутеры раз в год, если бы могла потянуть по финансам содержать несколько студий, как Активижен содержит три полноценные и несколько вспомогательных для работы над Колдой и Варзоной, там миллиарды ворочают, тут хоть ной, хоть не ной!

0
Antoxanotdance

Баланс игры для челов с геймпадами, мы стоим афк кушаем чипсы нас ваншотят со снайперки пук пук пук(( теперь игра просто мертвейшая

1
Bassota277

Игра фановая канеш если с друзьями компанией гонять,но дисбаланса в игре много,чисто скиллозавизимой стала из-за подкатов,простому игроку теперь очень трудно в нее играть,такое ощущение что играют чисто задроты которые сидят вней безвылазно.

1
kongydong Bassota277

это все благодаря SBMM

0
Antoxanotdance kongydong

это тоже, просто чушь

0
ImUndecovahBruh
1
1barac9U7ada7

Ты чё там обкурился? Игра вышла 10.11.2023 пора уже банить всех этих графоманов. Потом окажется что имелось ввиду режим дмз , ну так он изначально мертворождений был, да и вообще он подавался как бета. А режим зомби - жив здоров,играют люди. А в основной игре каждую неделю НОВЫЕ СОБЫТИЯ (ивенты), что там и у кого сворачивает не понятно.

0
MythicalTiernan

Таковы местные реалии местных мамкиных нытиков, я вообще в шоке сколько активностей и ивентов сейчас в игре, хотя я только в Варзону играю.

0
Дамен Мершед

Конечно, люди с таким ценником за игру пойдут работать, а не покупать там камуфляжи

0
JeSiRoL

Параша, с убогим ценником. Она максимум стоит 10$

0