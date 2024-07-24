СМИ: часть косметических наборов для Call of Duty Modern Warfare 3 была сделана с помощью ИИ

Издание Wired опубликовало материал об использовании искусственного интеллекта в видеоиграх и о том, как это влияет на разработчиков. В середине статьи также указывается, что часть косметики для Call of Duty Modern Warfare 3, поступившего в продажу в конце 2023 года, была сделана с использованием искусственного интеллекта, не уточняя это для покупателей.

Предмет, о котором идет речь, входит в набор Yokai's Wrath, но неясно, является ли он лишь одним из предметов в наборе или же все они были созданы с помощью ИИ. Набор продавался за 1 500 COD Points, или около 15 евро. Activision пока не прокомментировала эти утверждения, поэтому у нас нет официального заявления по этому поводу.

Все это актуально еще и потому, что, согласно этой статье, Microsoft уволила многих сотрудников Activision Blizzard (и других компаний) после приобретения и через несколько месяцев после того, как в продажу поступил контент, якобы созданный искусственным интеллектом.

Источник издания утверждает, что было уволено большое количество 2D-художников, а оставшиеся концепт-художники были вынуждены использовать ИИ в качестве помощника в своей работе. Кроме того, сотрудников якобы заставляли посещать курсы, связанные со все более доминирующим в компании ИИ.

Генеративный ИИ - очень сложная тема в игровой индустрии, и в адрес этой технологии звучит много критики, как из-за того, что она, как считается, может лишить людей работы (а в материале Wired говорится, что это уже происходит), так и из-за того, что их обучают, используя контент онлайн-художников, не спрашивая их разрешения.