СМИ: часть косметических наборов для Call of Duty Modern Warfare 3 была сделана с помощью ИИ

Издание Wired опубликовало материал об использовании искусственного интеллекта в видеоиграх и о том, как это влияет на разработчиков. В середине статьи также указывается, что часть косметики для Call of Duty Modern Warfare 3, поступившего в продажу в конце 2023 года, была сделана с использованием искусственного интеллекта, не уточняя это для покупателей.
Предмет, о котором идет речь, входит в набор Yokai's Wrath, но неясно, является ли он лишь одним из предметов в наборе или же все они были созданы с помощью ИИ. Набор продавался за 1 500 COD Points, или около 15 евро. Activision пока не прокомментировала эти утверждения, поэтому у нас нет официального заявления по этому поводу.
Все это актуально еще и потому, что, согласно этой статье, Microsoft уволила многих сотрудников Activision Blizzard (и других компаний) после приобретения и через несколько месяцев после того, как в продажу поступил контент, якобы созданный искусственным интеллектом.
Источник издания утверждает, что было уволено большое количество 2D-художников, а оставшиеся концепт-художники были вынуждены использовать ИИ в качестве помощника в своей работе. Кроме того, сотрудников якобы заставляли посещать курсы, связанные со все более доминирующим в компании ИИ.
Генеративный ИИ - очень сложная тема в игровой индустрии, и в адрес этой технологии звучит много критики, как из-за того, что она, как считается, может лишить людей работы (а в материале Wired говорится, что это уже происходит), так и из-за того, что их обучают, используя контент онлайн-художников, не спрашивая их разрешения.
Новый этап - платите за набор пикселей, над которым даже люди не старились, а просто воспользовались ИИ. "Художники", которые продают услуги рисования пользуясь при этом бесплатными ИИ сервисами передают пламенный привет. А и не забудьте, разработка дорожает.
Не скажи, люди старались, моделили, разворачивали, текстурили и скинили люди. Только концепты придуманы нейронкой
Но даже в самой статье написано что было уволено большое количество 2D-художников... Я скорее поверю что все сгенерироваго нейросетью, а человек нужен только что б подправить неточности, такие как например кривые пальцы - визитная карточка работ ИИ.
2д не 3д
Но разве 3D модель делают не по концептным наброскам? Получается дизайн все же ИИ придумал т.к. мало кто лепит готовую модель сразу в 3D...
3d скоро тоже нейронки делать будут.Уже делают скорее всего.
Ожидание: интерактивные игровые миры, реагирующие на действия игрока в реальном времени, НПС, способные вести не записанные заранее диалоги с игроком.
Реальность: слепленные за 3 секунды генеративным ИИ аляповатые косметические наборы, которые понравятся только абсолютным ретардам.
Для первого слишком много ограничений на данный момент. Либо постоянное подключение к интернету с ограничением по количеству запросов, либо на локалке с увеличением требованием по железу, а они и так не гуманные.