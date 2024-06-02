У кроссовера Gundam из Call of Duty появился геймплейный трейлер

Появился геймплейный трейлер предстоящей коллаборации Call of Duty и Gundam, демонстрирующее три скина персонажей, а также множество уникальной косметики для оружия, которые привносят вселенную Gundam в Modern Warfare 3.
Вы можете приобрести эти косметические средства в рамках празднования 45-летия оригинального аниме. Вы сможете приобрести Mobile Suit RX 78-2 Gundam, Zaku II и Mobile Suit Gundam Aerial. Все три модели поставляются с собственными брелоками, экранами загрузки и многим другим.
Обычно такие наборы стоят около 2 400 очков CoD, что составляет 20 долларов. Так что если вы хотите получить все, то... это обойдется вам в кругленькую сумму. Но, учитывая, что презентация Call of Duty: Black Ops 6 ожидается в конце этого месяца в рамках Summer Game Fest, возможно, вы можете рассматривать это как прощальные расходы.