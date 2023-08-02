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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 2023 г.
5.8 37 оценок

Утечка: в сети появились ключевые арты Call of Duty: Modern Warfare 3

Simple Jack
Новости

Датамайнер с ником Earthbound_Fan обнаружил новые иллюстрации неанонсированной Call of Duty: Modern Warfare 3. Игру представят в августе.

На первом арте показана круглая эмблема, обрамленная пулями. В ее центре расположен череп, сквозь отверстия которого просачивается красная змея.

Второе изображение представляет собой постер, который ранее уже утек в сеть: в июле его заметили на рекламных материалах.

Компания Activision анонсирует Call of Duty: Modern Warfare 3 во время специального ивента в Warzone 2. По сюжету игрокам предстоит вступить в ряды Shadow Company и сразиться с группировкой Konni.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Опять в сценаристах ЦРУшники сидят?

0
hpi

Нет, фсбшники.

0
Omnia Smirnow

Вечно живучей капитан Прайс!

0