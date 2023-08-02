Утечка: в сети появились ключевые арты Call of Duty: Modern Warfare 3

Датамайнер с ником Earthbound_Fan обнаружил новые иллюстрации неанонсированной Call of Duty: Modern Warfare 3. Игру представят в августе.

На первом арте показана круглая эмблема, обрамленная пулями. В ее центре расположен череп, сквозь отверстия которого просачивается красная змея.

Второе изображение представляет собой постер, который ранее уже утек в сеть: в июле его заметили на рекламных материалах.

Компания Activision анонсирует Call of Duty: Modern Warfare 3 во время специального ивента в Warzone 2. По сюжету игрокам предстоит вступить в ряды Shadow Company и сразиться с группировкой Konni.