Утечки о Call of Duty указывают на кроссовер с Warhammer 40,000

В последнее время фанаты Warhammer 40,000 наслаждаются обилием контента: от обычных лицензионных романов, издаваемых Black Library, до масштабной ролевой игры Rogue Trader и даже грядущей совместной работы Amazon с Генри Кавиллом. Похоже, что франшиза может появиться и в неожиданном месте: Call of Duty: Modern Warfare 3.
Датамайнеры из сообщества Call of Duty обнаружили потенциальный кроссовер, который позволит игрокам вступить в ряды бронированных космодесантников Темных Ангелов или Адептов Сороритас, также известных как Сестры Битвы. Эти тяжелобронированные воины охотятся за еретиками в галактике, уничтожая ксеносов и культистов Хаоса, где бы они ни находились. Темные Ангелы сейчас находятся в центре внимания канона 40K, поскольку их примарх Лев Эль'Джонсон вернулся из 10 000-летнего сна, чтобы повести своих сыновей в бой.
Это не первый поп-культурный кроссовер с фэндомом Call of Duty: игроки могут взять на себя роли суперов из "Пацанов" или даже музыкальной звезды Ники Минаж. В Warhammer 40,000 также есть множество культовых видов оружия, таких как невероятный цепной меч и тяжелый болтер, которые могут появиться, если этот кроссовер станет реальностью.
Нам придется дождаться официального анонса, чтобы узнать, что получится, но утечки говорят о том, что будет режим событий с соответствующими медалями. Вполне возможно, что эти утечки не оправдаются, но в мрачной тьме далекого будущего есть только война, так что космодесантники, скорее всего, будут чувствовать себя как дома во франшизе Call of Duty.
Самый реалистичный шутер,походу куда-то не туда свернул
Согласен, Battlefield идёт совсем не туда последние годы.