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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.7 194 оценки

В Call of Duty: Modern Warfare 3 можно будет получить почти 2 тысячи камуфляжей для оружия

Gutsz
Новости

Вместе с полноценным релизом Call of Duty: Modern Warfare 3 игрокам станет доступна широкая система персонализации оружия. В отличие от прошлых частей серии, новая игра выделяется действительно огромным количеством предметов для настройки пушек. По предварительным подсчетам, в шутере можно будет разблокировать почти 2 тысячи уникальных камуфляжей бесплатно и без учета платных скинов.

В преддверии скорого запуска сетевого режима Call of Duty: Modern Warfare 3 компания Activision рассказала о том, как будет работать система персонализации оружия в игре. По большому счету, новый шутер сохранит привычную систему камуфляжей, однако она будет заметно улучшена и расширена. Как и в Modern Warfare 2, игроки смогут изменить внешний вид своего оружия, добавив к нему камуфляж, брелок, деколь и до трех наклеек.

Главным нововведением нового шутера станет количество камуфляжей. В общей сложности в Modern Warfare 3 будет доступно 1746 камуфляжей. И это даже не считая новых камуфляжей, которые могут появиться вместе с будущим оружием. Кроме того, будут переработаны все испытания для разблокировки новых камуфляжей. Они должны стать разнообразнее, учитывая тип оружия, и в целом легче для прохождения.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится уже 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Сюжетная кампания шутера доступна в рамках раннего доступа, однако её качество заставило многих игроков вернуть деньги за игру.

-3
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Excellent Stark

ждем лутбоксы и кучу доната на косметос

2
CURiOSiTY7

а когда не ждали

0
Wolfenstein

а сюжет можно будет разблокировать ? лутбоксом может даже типа открываешь а там сюжетная линия !!! вот это сюрприз

0
Sidorovich12

Ага, щас. За сюжетку придётся отдельно доплачивать нехило.

0
dangerous_beast

ай красавцы!
А как же внедрить в игру камы на каждый отдельный модуль!? только больше обещали это в МВ2022, а по факту продинамили...
Уроды!

0
Koraho

В МВ22 обещали возможность миксовать разные чертежи и её сделали, нажми кнопку окраска и выбирай.

0
NatanieLzZ

Над кампанией лучше бы поработали больше, вместо того чтобы мусор декоративный клепать

0
saiditsme

То, что на скринах невозможно назвать "камуфляж". Это просто окрас для предметов.

0
Oscilograf

мамкины донатеры уже начали экономить с школьных завтраков?

0
DanilFreeze225

УРА 2К КАМУФЛЯЖА ТОП ИГРА МВ3 ТОП

0
sergeu78

мы забыли орфографическое значение слова камуфляж

0
Кей Овальд

Собственно, ради чего и делалась игра.

0
lex79111

Ну и зачем всё это надо ? Это как в некоторых играх, два часа настраиваешь внешний вид персонажа, что бы потом его никогда не видеть. К тому же в большинстве случаев в этом нет никакого смысла. Бред.

-1
sergeu78

в battlefieldplay4free была функция вид от 3-го лица

0
Eclair_93

За $ естественно?

-1