В Call of Duty: Modern Warfare 3 наконец-то исправили проблему всей серии, которая раздражала игроков больше 15 лет

Компания Activision в очередной раз доказала, что иногда они все же могут прислушиваться к своим игрокам и улучшать популярную серию шутеров Call of Duty. В открытом бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare 3 игроки обнаружили нововведение, которое они просили у разработчиков больше 15 лет. И вот теперь в шутере наконец-то можно избежать ослепления от светошумовой гранаты.
Дело в том, что в прошлых частях серии, включая Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone, светошумовые гранаты обладали огромным радиусом поражения. Даже если игрок отворачивался от их взрыва или пытался покинуть область поражения, на него гарантировано срабатывал эффект ослепления. В новой Modern Warfare 3 это, наконец, исправили. Чтобы избежать ослепления, игрокам достаточно просто отвернуться от неё, как и во многих других реалистичных шутерах.
В социальных сетях многие геймеры похвалили разработчиков шутера и поблагодарили студию Sledgehammer Games за то, что они услышали игроков. По мнению пользователей, команда решилась сделать то, чего так сильно боялись в Infinity Ward и других студиях. Стоит отметить, что далеко не все игроки остались довольны. Пользователи отметили, что всей франшизе требуется намного больше исправлений и улучшений, чем просто фикс светошумовой гранаты.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях.
"с вас 70 баксов".
Что делать 1к часов в унылом обнообразном шутане? Кампанию за 10 часов пройти и все.
а что делают люди в кс го, дота, пабг, на протяжении 10 лет в которой даже компании нет?!
Потребитель детектед, игра еще не вышла, а у людей уже голубые мечты сквозь розовые очки (или просто принцип "что дают, то и жру"). И да, это немалая сумма для однообразного исходя из предыдущих частей шутана. Плюс неизвестная система монетизации.
По себе людей не судят. Слышал такую пословицу, нет?. Если ты привык клянчить деньги, то не надо думать что все остальные делают также
Ну, пока ты отворачиваешься от световой, тебя сзади пристрелят. Получается тот самый выбор "световухой в глаз или в попу раз".
Наиграл в 4 код около 3х к часов. Меня эта проблема не раздражала. Потому что проблемы не было. Неужели в новых частях что то намудрили.
Да флешками так то вообще редко кто играет, все юзают станки, которая имба по сути!