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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
5.9 132 оценки

В Call of Duty: Modern Warfare 3 наконец-то исправили проблему всей серии, которая раздражала игроков больше 15 лет

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Gutsz
Новости

Компания Activision в очередной раз доказала, что иногда они все же могут прислушиваться к своим игрокам и улучшать популярную серию шутеров Call of Duty. В открытом бета-тестировании Call of Duty: Modern Warfare 3 игроки обнаружили нововведение, которое они просили у разработчиков больше 15 лет. И вот теперь в шутере наконец-то можно избежать ослепления от светошумовой гранаты.

Дело в том, что в прошлых частях серии, включая Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone, светошумовые гранаты обладали огромным радиусом поражения. Даже если игрок отворачивался от их взрыва или пытался покинуть область поражения, на него гарантировано срабатывал эффект ослепления. В новой Modern Warfare 3 это, наконец, исправили. Чтобы избежать ослепления, игрокам достаточно просто отвернуться от неё, как и во многих других реалистичных шутерах.

В социальных сетях многие геймеры похвалили разработчиков шутера и поблагодарили студию Sledgehammer Games за то, что они услышали игроков. По мнению пользователей, команда решилась сделать то, чего так сильно боялись в Infinity Ward и других студиях. Стоит отметить, что далеко не все игроки остались довольны. Пользователи отметили, что всей франшизе требуется намного больше исправлений и улучшений, чем просто фикс светошумовой гранаты.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях.

-1
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
butcher69

"с вас 70 баксов".

7
Комментарий удален
AndralStormborn neeXXXT

Что делать 1к часов в унылом обнообразном шутане? Кампанию за 10 часов пройти и все.

1
Ellie Williams AndralStormborn

а что делают люди в кс го, дота, пабг, на протяжении 10 лет в которой даже компании нет?!

0
DarkScorpius neeXXXT
если для тебя это великая сумма для игры, в которой ты проведёшь 1000+ часов в ближайший год

Потребитель детектед, игра еще не вышла, а у людей уже голубые мечты сквозь розовые очки (или просто принцип "что дают, то и жру"). И да, это немалая сумма для однообразного исходя из предыдущих частей шутана. Плюс неизвестная система монетизации.

4
Antoni Hulio neeXXXT

По себе людей не судят. Слышал такую пословицу, нет?. Если ты привык клянчить деньги, то не надо думать что все остальные делают также

0
NatanieLzZ

Ну, пока ты отворачиваешься от световой, тебя сзади пристрелят. Получается тот самый выбор "световухой в глаз или в попу раз".

1
вупсич пупсич

Наиграл в 4 код около 3х к часов. Меня эта проблема не раздражала. Потому что проблемы не было. Неужели в новых частях что то намудрили.

1
neeXXXT

Да флешками так то вообще редко кто играет, все юзают станки, которая имба по сути!

-2