В Call of Duty: Modern Warfare 3 пройдут бесплатные выходные

Activision объявила о бесплатных выходных в Call of Duty Modern Warfare 3, которые стартует через день после выхода второго сезона.
Второй сезон, который стартовал сегодня, 7 февраля, является первым крупным обновлением 2024 года для шутера от первого лица и добавляет несколько новых карт, новый боевой пропуск и, конечно же, новую косметику.
Бесплатные выходные пройдут с 8 по 12 февраля и предоставляет доступ к новой карте Stash House, а также к восьми другим многопользовательским картам. Кроме того, он предоставляет полный доступ к Modern Warfare Zombies.
Сезон 2 сам по себе добавляет много нового в мультиплеер Modern Warfare 3. Во втором сезоне появятся четыре новые основные карты 6v6, включая три совершенно новые карты 6v6 и ремастер Das Haus. Также есть два "потусторонних" тематических варианта карт, основанных на Skidrow и Terminal.
Есть и новая карта для режима "Война", на которой вам предстоит штурмовать небоскреб в центре Урзикстана с неба. Пять новых режимов игры (Team Gun Game, Snipers Only, Hordepoint and Bounty и Juggermosh), а также плейлист Vortex Playlist. Кроме того, в игре появится рейтинговая игра второго сезона, новый жилет ниндзя для бесшумного бега, а также бонусный нож и патроны для метательных звезд.
Что касается зомби, то сюжетная линия продолжается: в Зоне отчуждения появилась новая аномалия, Второй разлом, новые задания и схемы, а также появился военачальник Керес, который обосновался в Киллхаусе на военной базе Орлов.
Дайте сингл
Сколько там идёт кампания? 7 часов? Так можно пройти игру и не платить фулл прайс за игру, лол.
СЮЖЕТ НЕ ДОСТУПЕН.
А основная история будет доступна?
НЕТ
Вопрос в том как это скачать... там черт ногу сломит из-за объединения..