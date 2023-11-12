на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.6 219 оценок

В Call of Duty: Modern Warfare 3 убрали несколько карт из-за ошибок геймдизайна

Gutsz
Новости

Прошло всего несколько дней с момента полноценного релиза Call of Duty: Modern Warfare 3, а в новинке успели обнаружить критические ошибки, которые заставили срочно вмешаться разработчиков. Игроки массово столкнулись с ошибкой возрождения на некоторых картах, поэтому их пришлось убрать из сетевого режима. В Activision уже признали геймдизайнерскую ошибку и обещают её устранить в ближайшее время.

На официальных социальных сетях студии Sledgehammer Games появилось предупреждение, что команда вынуждена отключить сразу четыре сетевые карты в Call of Duty: Modern Warfare 3. Разработчики объяснили это тем, что на определённых локациях возникает ошибка спавна игрока, когда их персонажи возрождаются в одном месте и становятся легкой добычей для вражеской команды. Поэтому из ротации карт пропали Quarry, Rundown, Scrapyard и Cutthroat.

Сколько времени уйдет у разработчиков на фикс бага, не сообщается. Как отмечают авторы Call of Duty: Modern Warfare 3, они продолжают отслеживать жалобы игроков на другие ошибки, и все озвученные проблемы обещают исправить в следующих крупных апдейтах для шутера.

-1
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк
1
Леха Уэст

Капец, они только щас заметили, что в мп криво работает респаун.

1
Сунь хунь

Им просто насрать, хомяки уже схавали

0
Patrick Jones

3arc и респаун: поддержи мое пиво

0
DanilFreeze225

ошибки бывают исправят же мв3 классная игра

-5