В Call of Duty появилась новая функция для борьбы с читерами

В античитерскую систему Call of Duty добавили новую функцию для борьбы с нечестными пользователями. Об этом разработчики шутера рассказали в социальных сетях.
В некоторых частях Call of Duty: Modern Warfare обрел популярность чит, который позволяет включить помощь при прицеливании, используя мышку. Изначально функция предназначена для пользователей, играющих на геймпаде.
Теперь античит будет полностью закрывать игру, если пользователь включит помощь при прицеливании во время использования мыши. Разработчики добавили, что при повторном обнаружении запрещенного ПО учетная запись игрока будет заблокирована.
В январе авторы Call of Duty объявили о новой коллаборации с сериалом «Пацаны». В шутере появятся комплекты A-Train и Firecracker.
Просто банить слишком сложно? А не давать левым челам шб по приколу))))
поглядим как это поможет, там читаков ну очень много