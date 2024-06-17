В Call of Duty уменьшили ягодицы героине "Пацанов" - игроки злятся

В Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone обновили скин героини Фейерверк из сериала «Пацаны» после премьеры четвертого сезона. Геймеры заметили во внешности полюбившегося персонажа существенные изменения, которые не пришлись им по душе.
Разработчики значительно уменьшили ягодицы девушки — теперь ее формы выглядят менее пышными. Игроки считают, что Activision сделала Фейерверк «мужеподобной и менее привлекательной».
Некоторые потребовали вернуть средства за скин, так как обновленная версия им больше не нравится. Пользователи считают, что команда шутера не имела права корректировать облик после того, как геймеры потратили деньги.
Набор со скином Фейерверк появился в Call of Duty еще 17 января 2024 года. Тогда вместе с ним вышел бандл с обликом Поезда-А.
Женщин с сиськами и жопой не существует!
Капитану Прайсу увеличили.
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В дверь пролезает хоть?
Готовьтесь фаны колды это только начало. Филька говорят любит подлизывать всяким небинарным выскочкам и тем кто положил жизнь на десексуализацию всего и вся.
Так за колду взялись Sweet Baby Inc ,Бобби Котик оказывается держал активижн в правильном курсе и не подпускал такие конторки.А майки ща все засрут. Это уже было видно по конференции майкрософт,там больше половины игр было про СЖП
Что ? Радужная хрень у активижн началась задолго до Майков
MW2 еще при Котике делалась.
Анти-жопный патруль.
Логичный шаг. Колда исконно для геев, а геев не нужно смущать сочными женскими ягодицами. Пусть остаются геями, для гетеро будет больше женщин.
Снарядом срезало)))
Какого вообще х..я героиня " Пацанов" делает в Каловздутии?
Так колда давно уже превратилась в помойку по типу форточки, где пихают всех подряд персонажей...
4 мушкетёра там есть?
Только Каналья из "Пацанов"
Тысяча чертей(
У мужиков попы и то более большие, чем вот тут.....
Нифига себе Кара из Detroit Become Human жопу отъела.
ляяяяя вот где я ее видел, все думал, какое знакомое лицо)
а что она в этой игре делает?
Люди не летают словно птицы, потому что отрастили большие ягодицы)
Ну че сказать - пNдоры.
Как они посмели, на святое покусится )))
Других проблем у игры нет
Орешек откусили.
Игроки возбудились.
Все просто, уменьшили ягодицы - нужно чтоб у них доходы уменьшились. Иначе не поймут
Реально свинство. Тут массовый бойкот и требования возврата нужно устраивать.