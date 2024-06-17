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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 360 оценок

В Call of Duty уменьшили ягодицы героине "Пацанов" - игроки злятся

Simple Jack

В Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone обновили скин героини Фейерверк из сериала «Пацаны» после премьеры четвертого сезона. Геймеры заметили во внешности полюбившегося персонажа существенные изменения, которые не пришлись им по душе.

Разработчики значительно уменьшили ягодицы девушки — теперь ее формы выглядят менее пышными. Игроки считают, что Activision сделала Фейерверк «мужеподобной и менее привлекательной».

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Некоторые потребовали вернуть средства за скин, так как обновленная версия им больше не нравится. Пользователи считают, что команда шутера не имела права корректировать облик после того, как геймеры потратили деньги.

Набор со скином Фейерверк появился в Call of Duty еще 17 января 2024 года. Тогда вместе с ним вышел бандл с обликом Поезда-А.

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-38
29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
TheNikolay00

Женщин с сиськами и жопой не существует!

30
nickSIA

Капитану Прайсу увеличили.

17
UbiSergei

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0
РикоЧико

В дверь пролезает хоть?

0
ImUndecovahBruh

Готовьтесь фаны колды это только начало. Филька говорят любит подлизывать всяким небинарным выскочкам и тем кто положил жизнь на десексуализацию всего и вся.

8
SULIK 712

Так за колду взялись Sweet Baby Inc ,Бобби Котик оказывается держал активижн в правильном курсе и не подпускал такие конторки.А майки ща все засрут. Это уже было видно по конференции майкрософт,там больше половины игр было про СЖП

8
Nodas

Что ? Радужная хрень у активижн началась задолго до Майков

1
РикоЧико

MW2 еще при Котике делалась.

0
Spillik

Анти-жопный патруль.

7
Гемор

Логичный шаг. Колда исконно для геев, а геев не нужно смущать сочными женскими ягодицами. Пусть остаются геями, для гетеро будет больше женщин.

6
Kazerad

Снарядом срезало)))

2
ViscousNetharion

Какого вообще х..я героиня " Пацанов" делает в Каловздутии?

1
barabear

Так колда давно уже превратилась в помойку по типу форточки, где пихают всех подряд персонажей...

13
ViscousNetharion barabear

4 мушкетёра там есть?

0
Кроллег ViscousNetharion

Только Каналья из "Пацанов"

0
ViscousNetharion Кроллег

Тысяча чертей(

0
IIIXV

У мужиков попы и то более большие, чем вот тут.....

1
Taicho

Нифига себе Кара из Detroit Become Human жопу отъела.

1
Ms_M

ляяяяя вот где я ее видел, все думал, какое знакомое лицо)

1
Rensky27

а что она в этой игре делает?

1
Рогал_Дорн

Люди не летают словно птицы, потому что отрастили большие ягодицы)

1
Real Slim Shady

Ну че сказать - пNдоры.

1
Tsssss

Как они посмели, на святое покусится )))

0
MrGamerDad

Других проблем у игры нет

0
6363

Орешек откусили.

0
Alamut95
Спойлер
0
Спектр Зис

Игроки возбудились.

0
AndralStormborn

Все просто, уменьшили ягодицы - нужно чтоб у них доходы уменьшились. Иначе не поймут

0
РикоЧико

Реально свинство. Тут массовый бойкот и требования возврата нужно устраивать.

0