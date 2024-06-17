В Call of Duty уменьшили ягодицы героине "Пацанов" - игроки злятся

Продолжение Modern Warfare 2 (2022), которое переносит вас в эпицентр глобальной войны, где вы можете почувствовать себя настоящим солдатом ОТГ-141. Вы будете сражаться с безжалостным Макаровым и его приспешниками, которые хотят уничтожить мирный порядок.

Call of Duty: Modern Warfare 3 предлагает вам не только сюжетный режим, но и многопользовательский. Вы можете насладиться классическими и новыми картами, режимами и функциями, которые сделают каждый матч уникальным и незабываемым. И конечно же вы можете настраивать своего персонажа, оружие и навыки, а также соревноваться с другими игроками за место в рейтинге.

А если вы хотите испытать себя на прочность и почувствовать атмосферу ужаса, то вы обязательно должны попробовать режим «Зомби». Это самая большая и сложная зомби-карта в истории Call of Duty, где вы вместе с друзьями или случайными союзниками будете отбиваться от толп кровожадных мертвецов. Вы узнаете новую историю от Treyarch, которая раскроет тайны происхождения зомби. Вы также сможете использовать новые виды оружия и способности, которые помогут вам выжить в этом кошмаре.