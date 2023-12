В мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 3 можно будет сыграть бесплатно на этой неделе

Игроки PlayStation, Xbox и PC смогут бесплатно опробовать многопользовательский контент с 14 декабря до 18 декабря в то же время.

В него входит доступ к нескольким ремастированным картам игры и совершенно новой карте Meat первого сезона, действие которой разворачивается на скотобойне в калифорнийском порту Окленд.

Также будут доступны три карты Ground War, режим War и Modern Warfare Zombies.

Особенности бесплатной пробной версии многопользовательской игры:

6v6 Основные карты: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat.

Наземные военные карты: Держава Попова, Орловская военная база, Курорт Левин.

Основные режимы: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War.

Плейлисты: Rustment 24/7 (Shipment и Rust), War Mode, 6v6 Moshpit (с участием Highrise, Meat, Afghan, Terminal), Ground War, Modern Warfare Zombies.

На прошлой неделе стартовал первый сезон Modern Warfare 3, в котором появилось множество нового контента для мультиплеера, зомби и Warzone.

В него вошли три новые многопользовательские карты 6v6, возвращение многопользовательских режимов Gunfight, All or Nothing, Infected и Headquarters, новый сюжетный акт Zombies и Dark Aether Rifts, а также новая карта Warzone Urzikstan.

Согласно данным GSD, охватывающим физическую и цифровую розницу, продажи Modern Warfare 3 в первые три недели после выхода игры были на 38 % ниже, чем у Modern Warfare 2 после ее релиза в октябре прошлого года.