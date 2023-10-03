В новом геймплейном трейлере Call of Duty: Modern Warfare 3 показали мультиплеерные баталии

Выход Modern Warfare 3 не за горами, и разработчики Sledgehammer Games хотят завершить перезапущенную трилогию MW так же успешно, как это было сделано с оригинальной MW3 в 2011 году. Теперь они выпустили геймплейный трейлер многопользовательской игры Call of Duty: Modern Warfare 3, чтобы дать игрокам представление о том, чего стоит ожидать от новой игры.
Когда вышла оригинальная игра Modern Warfare 3, она стала самой продаваемой игрой во франшизе Call of Duty, а ее геймплей был очень похож на геймплей игры Modern Warfare 2, которая имела такой же грандиозный успех.
Хотя из трейлера нельзя составить точное представление об игре, в нем можно увидеть некоторые моменты, которые вам понравятся, в том числе и то, как выглядит игра на классических картах Modern Warfare 2 в 2023 году.
ВОНЮЧИЕ МЕРЗОТНЫЕ УБЛЮДКИ.
Это просто апогей бездарности и самокопирайта, хуже быть уже просто не может. Кроме того, что они паразитируют на оригинальной серии MW, и того, что они за ФУЛЛ-ПРАЙС выпускают только СТАРЫЕ КАРТЫ, так они ещё и в трейлер запихнули ремикс Till I Collapse Eminem-а, темы оригинального MW2 2009-ого (2ой части MW, лол). Они настолько отчаянно хотят впихнуть это (видимо потому что сами не верят в возможный успех этой поделки), что пытаются играть на ностальгии по полной, без всякого стыда и совести.
Каюсь, я пустил скупую мужскую слезу, увидев любимейшие карты серии в их свежем, современном обличье, да ещё и под такую охрененную песню. На долю секунды у меня даже появилось желание отбросить все принципы и пойти предзаказать игру через тучу костылей чисто чтобы хотя бы на мгновение вернутся в те время, когда мы с друзьями днями и ночами играли в мультиплеер MW2.
Но нет. Козлы, которые не хотят мне продать ТО ЖЕ "№;%!( САМОЕ за 70 ГРЁБАННЫХ БАКСОВ, могут пойти далеко и надолго. Лучше пойду поиграю в оригинал, благо там как раз починили мультиплеер недавно.
Как ни крути, Warzone в Верданске всё таки отличная БЫЛА! ....(
верданск верданск. щас вернуть и через неделю заноют что нужная новая карта. верданск никогда не был идеальной картой. он был просто первой и единственной долгое время
Да надо было просто оставить выбор между картами, а они пошли не по тому пути ..
Вытащил трейлер только Eminem!
и куча эффектов, без них игра как из под топора у деда в деревне
Даа хитро они попытались сделать и показать в трейлере Тактикульных оперативников, но вот только реальностью этой игры стали оперы - Спаун и Клоун, Лилит из D4, Рэперы в шортах, футболисты, Кардашьян и оперативники с головами обезъян, крыс, котиков. Скины оружия уровня Valorant и 100 штук вариаций БП, ну и конечно не забыть впихнуть в наборы и БП 500 разных загрузочных экранов)
мощно!
Вернувшись к истокам, Вы бы ничего не потеряли!
Смотреть строго без звука!
От этого ужасного shit репа уши вянут!
какой то ты пират совсем. чел играющий в калгейт3 говорит что рэп eminem shit))) у тебя явные проблемы
ты дурак или да? с чего ты решил что я играю в бг3?
ахахахахахаа