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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 2023 г.
5.8 32 оценки

В сеть слили логотип Call of Duty: Modern Warfare 3 в преддверии анонса

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monk70
Новости

В сети обнаружился логотип новой Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 года. На данный момент ни для кого не секрет, что продолжение Modern Warfare 2 2022 года будет выпущено этой осенью как последняя ежегодная игра Call of Duty. И хотя Activision по-прежнему хранит молчание в отношении MW3, новые рекламные материалы подтвердили, что будет в магазине в ближайшие месяцы.

Первый логотип Call of Duty: Modern Warfare 3 опубликовал пользователь @alpha_sloth в Твиттере. Название игры стилизовано под «Modern Warfare III» и похоже на самые последние части Modern Warfare. Что касается того, как этот логотип просочился, то он появился в некоторых рекламных роликах Monster Energy, которые, похоже, скоро появятся в магазинах. Помимо логотипа Modern Warfare 3, эта утечка также демонстрирует капитана Прайса, который явно вернется в новой части Call of Duty.

24
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

А я за бонусы в пятницу вторую MW выиграл, даже не думал, что это возможно. Наконец пройду)

14
NarkoSky

Поздравляю!

1
Ethan Hunt

Не понравилась версия 2022. MW2 2009 для меня лучшая

4
Omnia Smirnow

Хоть кто-то, что-то выиграл. Сколько было попыток?

3
DEAD S.n.A.k.e. Omnia Smirnow

Не сыпьте соль на рану! Я потратил 20к бонусов на это (чисто ради прикола, ибо выводить на стим всё равно нельзя) - и ничего, а на завтрашний день мне приходит "Ваши попытки возвращены, так как кто-то другой выиграл за меньшее количество попыток". Ну вот как так? А вот так!

5
askazanov

Поздравляю!!!)

1
Kenn1y

Сколько можно, такое чувство, что кто-то ещё покупает CoD.

3
Stepan Bratuhin

Да, покупают. И это правда.

4
Mondengel

Олды берут

0
Mandalordek

Это Black ops III?

2
kolinmah

Интересно, Прайса сделают квиром?

0
toon dook

Попахивает Black Ops 3, не?

0
rutri4ek

А зачем выпускать второй раз??? Улучшенные текстурки?

0
flaur74

Длс за фулпрайс, мммммм вкуснятина)) Спс пусть кушают сами)

0
hpi

Прайс негром стал?

-8
Eliaxi

К несчастью нет, не покупаем)

-7