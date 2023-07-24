В сеть слили логотип Call of Duty: Modern Warfare 3 в преддверии анонса

В сети обнаружился логотип новой Call of Duty: Modern Warfare 3 2023 года. На данный момент ни для кого не секрет, что продолжение Modern Warfare 2 2022 года будет выпущено этой осенью как последняя ежегодная игра Call of Duty. И хотя Activision по-прежнему хранит молчание в отношении MW3, новые рекламные материалы подтвердили, что будет в магазине в ближайшие месяцы.
Первый логотип Call of Duty: Modern Warfare 3 опубликовал пользователь @alpha_sloth в Твиттере. Название игры стилизовано под «Modern Warfare III» и похоже на самые последние части Modern Warfare. Что касается того, как этот логотип просочился, то он появился в некоторых рекламных роликах Monster Energy, которые, похоже, скоро появятся в магазинах. Помимо логотипа Modern Warfare 3, эта утечка также демонстрирует капитана Прайса, который явно вернется в новой части Call of Duty.
А я за бонусы в пятницу вторую MW выиграл, даже не думал, что это возможно. Наконец пройду)
Поздравляю!
Не понравилась версия 2022. MW2 2009 для меня лучшая
Хоть кто-то, что-то выиграл. Сколько было попыток?
Не сыпьте соль на рану! Я потратил 20к бонусов на это (чисто ради прикола, ибо выводить на стим всё равно нельзя) - и ничего, а на завтрашний день мне приходит "Ваши попытки возвращены, так как кто-то другой выиграл за меньшее количество попыток". Ну вот как так? А вот так!
Поздравляю!!!)
Сколько можно, такое чувство, что кто-то ещё покупает CoD.
Да, покупают. И это правда.
Олды берут
Это Black ops III?
Интересно, Прайса сделают квиром?
Попахивает Black Ops 3, не?
А зачем выпускать второй раз??? Улучшенные текстурки?
Длс за фулпрайс, мммммм вкуснятина)) Спс пусть кушают сами)
Прайс негром стал?
К несчастью нет, не покупаем)