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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.7 189 оценок

В сети показали, как отличается графика в COD: Modern Warfare 3 между демонстрационной и финальной версией на PS5

Gruz_
Новости

В последнее время вокруг релиза Call of Duty: Modern Warfare III было много скандалов. Слабая и короткая кампания, повторное использование карт вместо новых локаций заставили всех критически взглянуть на эту игру. Тем не менее, существует еще одна проблема.

Молва о проблемах с Call of Duty этого года ходила уже давно, но, как видно, это были вовсе не приукрашенные слухи, поскольку в дополнение к вороху существующих порицаемых проблем добавилась еще одна, а именно даунгрейд, над которым Activision работала с момента показа кампании несколько месяцев назад.

Специальная презентация сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare III, может быть, и не была слишком эффектной, но в ней были свои приятные моменты, и она вселяла оптимизм в то, что, по крайней мере, в проекте, даже при наличии проблем в разработке, все-таки появятся насыщенные сюжетные миссии. Пусть они и будут длиться всего 3-4 часа игрового времени, но, может быть, они хотя бы эпичны? К сожалению, при сравнении демонстрационной версии с уже поступившей в продажу полной версией игры становится ясно, что все это значительно ухудшилось.

В ней меньше объектов, меньше персонажей, многие элементы заменены более простыми версиями, и общее впечатление таково, что здесь все не так красиво, как раньше. Впрочем, хорошо, если в следующем году CoD все-таки удастся вернуть свою форму!

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
kulikulikuli

Мусорная часть во всех аспектах. Cold War была отличной.

"Встречайте зарю коммунизма. Подорвать бомбы."

3
свидетель крайзиса

Cold War мисси по 10 минут игра на 3 часа прохождения тоже часть не очень

-2
Razox

последняя нормальная была МВ2 которая оригинальная.

0
хренагу6ка

Добавили немного мыльца на выходе))

1
DAMIRON30

так себе

0
KANSERVATOR

согласен, батла лучше будет

1
Олег Фамилия

ну а что вы хотите от этой консоли? там всего лишь 10 тэрафлопс, она и так еле нативные 1080п выдает при 60 фпс (пусть и не всегда стабильные) в некоторых играх. Для нее и это чудеса! А сюжетка в новой калде нормальная, просто кто то решил поднакакать из за сделки) Не было бы этого слияния сонибои бы облизывали эту сюжетку

0
Razox

Так а какая разница от слияния, ведь на плойку сказали ещё лет 10 будут все части выходить.

1
ЗакЗак

Не ужели это правда компания как вр зоне.Терпеть не могу мультиплер.Я был все за вас, за вашу стрелкатню.а теперь вы потеряли в моем лице фаната.

0