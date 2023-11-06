В сети показали, как отличается графика в COD: Modern Warfare 3 между демонстрационной и финальной версией на PS5

В последнее время вокруг релиза Call of Duty: Modern Warfare III было много скандалов. Слабая и короткая кампания, повторное использование карт вместо новых локаций заставили всех критически взглянуть на эту игру. Тем не менее, существует еще одна проблема.
Молва о проблемах с Call of Duty этого года ходила уже давно, но, как видно, это были вовсе не приукрашенные слухи, поскольку в дополнение к вороху существующих порицаемых проблем добавилась еще одна, а именно даунгрейд, над которым Activision работала с момента показа кампании несколько месяцев назад.
Специальная презентация сюжетной кампании Call of Duty: Modern Warfare III, может быть, и не была слишком эффектной, но в ней были свои приятные моменты, и она вселяла оптимизм в то, что, по крайней мере, в проекте, даже при наличии проблем в разработке, все-таки появятся насыщенные сюжетные миссии. Пусть они и будут длиться всего 3-4 часа игрового времени, но, может быть, они хотя бы эпичны? К сожалению, при сравнении демонстрационной версии с уже поступившей в продажу полной версией игры становится ясно, что все это значительно ухудшилось.
В ней меньше объектов, меньше персонажей, многие элементы заменены более простыми версиями, и общее впечатление таково, что здесь все не так красиво, как раньше. Впрочем, хорошо, если в следующем году CoD все-таки удастся вернуть свою форму!
Мусорная часть во всех аспектах. Cold War была отличной.
"Встречайте зарю коммунизма. Подорвать бомбы."
Cold War мисси по 10 минут игра на 3 часа прохождения тоже часть не очень
последняя нормальная была МВ2 которая оригинальная.
Добавили немного мыльца на выходе))
так себе
согласен, батла лучше будет
ну а что вы хотите от этой консоли? там всего лишь 10 тэрафлопс, она и так еле нативные 1080п выдает при 60 фпс (пусть и не всегда стабильные) в некоторых играх. Для нее и это чудеса! А сюжетка в новой калде нормальная, просто кто то решил поднакакать из за сделки) Не было бы этого слияния сонибои бы облизывали эту сюжетку
Так а какая разница от слияния, ведь на плойку сказали ещё лет 10 будут все части выходить.
Не ужели это правда компания как вр зоне.Терпеть не могу мультиплер.Я был все за вас, за вашу стрелкатню.а теперь вы потеряли в моем лице фаната.