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Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) 10.11.2023
5.9 162 оценки

В сети появилось прохождение сюжетной миссии в Call of Duty: Modern Warfare 3

Gutsz

Уже сегодня вечером обладатели предзаказов новой Call of Duty: Modern Warfare 3 получат ранний доступ к сюжетной кампании шутера. Пользователю под ником KevinDice25 очень повезло, и он смог получить доступ к сюжету игры еще вчера, а теперь активно делится роликами с прохождением миссий новинки. Благодаря его записям мы можем ознакомиться с вступительными заданиями Call of Duty: Modern Warfare 3.

Игрок показал прохождение сюжетной компании Call of Duty: Modern Warfare 3 на Xbox-версии шутера. По какой-то причине у него раньше времени открылся доступ к миссиям новой игры, хотя пользователь владеет только цифровой копией и должен был начать игру вместе со всеми.

Судя по опубликованному прохождению, сюжетные задания в новой части шутера представляют собой зарисовки сетевых режимов. Перед началом миссии игрокам показывается кинематографичный ролик с различными персонажами, а затем начинается бой на достаточно большой карте. Перед началом сражения можно будет выбрать оружие и модификации к нему, как это происходит в сетевых боях. Геймплей некоторых заданий также напоминает игровой процесс Warzone, где игрокам нужно отыскать оружие, вспомогательное снаряжение и броню.

Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях.

-7
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
BAZKIN

Звучит как полная хрень

3
agula98

Последний нормальный сингл был в cold war, а по роликам я вообще подумал что это ролик из мультиплеера.Хотя ничего удивительного, уже в мв2 была мега убогая сюжетка

2
KANSERVATOR

стоит качать колд вар? последнюю колду проходил блек опс и мне хватило)

0
agula98 KANSERVATOR

Да, стоит там отличная сюжетка в духе старых частей

2
amigolord KANSERVATOR

норм, добротный код.

1
ka27

Походу какое-то СДЖВшное🌈 переосмысление COD:Modern Warfare3 2011... Лучше бы тогда просто ремастер сделали, графу обновили.

1
DEDGAMER

Стоимость игры конечно подняли не хило 7.5-8к

0
DanilFreeze225

умрет шепард в конце

-1
Rorschach93

выглядит круто

0
KANSERVATOR

супер речь на русском у них) денег не хватило

-1
Александр Бараккуда

Сюжетка аля Варзон с ботами какой то,бред полный!!! Разработчики, ублюдки ленивые, даже не смогли нормальную кампанию сделать, да уж Кал такой Кал!!!

MW 2019- была шикарная, MW2 - так себе, разок глянуть можно было, MW3- Дно Редкостное!!!

-1
KillMeSylarS

mw 2019 сюжет шикарная? ты мыла объелся:?

0
romylq

Так сюжетка на ассетах прошлых частей делалась, чего ты хотел?

1