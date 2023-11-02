В сети появилось прохождение сюжетной миссии в Call of Duty: Modern Warfare 3

Уже сегодня вечером обладатели предзаказов новой Call of Duty: Modern Warfare 3 получат ранний доступ к сюжетной кампании шутера. Пользователю под ником KevinDice25 очень повезло, и он смог получить доступ к сюжету игры еще вчера, а теперь активно делится роликами с прохождением миссий новинки. Благодаря его записям мы можем ознакомиться с вступительными заданиями Call of Duty: Modern Warfare 3.
Игрок показал прохождение сюжетной компании Call of Duty: Modern Warfare 3 на Xbox-версии шутера. По какой-то причине у него раньше времени открылся доступ к миссиям новой игры, хотя пользователь владеет только цифровой копией и должен был начать игру вместе со всеми.
Судя по опубликованному прохождению, сюжетные задания в новой части шутера представляют собой зарисовки сетевых режимов. Перед началом миссии игрокам показывается кинематографичный ролик с различными персонажами, а затем начинается бой на достаточно большой карте. Перед началом сражения можно будет выбрать оружие и модификации к нему, как это происходит в сетевых боях. Геймплей некоторых заданий также напоминает игровой процесс Warzone, где игрокам нужно отыскать оружие, вспомогательное снаряжение и броню.
Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях.
Звучит как полная хрень
Последний нормальный сингл был в cold war, а по роликам я вообще подумал что это ролик из мультиплеера.Хотя ничего удивительного, уже в мв2 была мега убогая сюжетка
стоит качать колд вар? последнюю колду проходил блек опс и мне хватило)
Да, стоит там отличная сюжетка в духе старых частей
норм, добротный код.
Походу какое-то СДЖВшное🌈 переосмысление COD:Modern Warfare3 2011... Лучше бы тогда просто ремастер сделали, графу обновили.
Стоимость игры конечно подняли не хило 7.5-8к
умрет шепард в конце
выглядит круто
супер речь на русском у них) денег не хватило
Сюжетка аля Варзон с ботами какой то,бред полный!!! Разработчики, ублюдки ленивые, даже не смогли нормальную кампанию сделать, да уж Кал такой Кал!!!
MW 2019- была шикарная, MW2 - так себе, разок глянуть можно было, MW3- Дно Редкостное!!!
mw 2019 сюжет шикарная? ты мыла объелся:?
Так сюжетка на ассетах прошлых частей делалась, чего ты хотел?