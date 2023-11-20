В шутере Modern Warfare 3 появится полоса выносливости, впервые для современной серии Call of Duty

В начале этого месяца состоялся релиз новой части популярной серии шутеров Call of Duty. Новенькая Modern Warfare 3 подверглась шквалу критики и отметилась несколькими антирекордами, включая низкое количество активных игроков. Несмотря на это, разработчики игры, студия Sledgehammer Games, внимательно прислушиваются к отзывам игроков и обещают внести серьезные улучшения в игровой процесс. Одним из первых глобальных нововведений для шутера станет полоса выносливости.
Об этом нововведении заявили старший директор по разработке Адам Исков (Adam Iscove) и креативный директор по мультиплееру Грег Рейсдорф (Greg Reisdorf) в рамках недавней сессии вопросов и ответов. Полоса выносливости в Modern Warfare 3 поможет игрокам лучше контролировать своего персонажа в динамичном сражении. Она позволит определить, есть ли у игроков возможность для тактического спринта или скольжения.
По словам разработчиков из Sledgehammer Games, полоса выносливости появится в игре после внутреннего тестирования и дополнительной отладки, однако ее появление в игре не заставит себя долго ждать. Кроме этого, команда рассматривает возможность улучшения прыжков в игре и возвращения перка, который позволяет быстро восстанавливать здоровье после убийства. Данные вопросы требуют дополнительного изучения, в частности со стороны аудитории игроков, поэтому разработчики спешить не будут.
Обновление для Modern Warfare 3 с масштабными исправлениями и улучшениями игрового процесса должно выйти уже в ближайшие недели.
:>
50% скидоса и у игры не будет никаких проблем.
Всеравно дорого для длс
полоса выносливости - скока игрок может выдержать в это играя не пожалев об уплоченном бабле
И зачем она? Только интерфейс засорять будет
Играй хардкор, там интерфейса вообще нет. А так хоть будет наглядно видно как работает ресет тактического спринта при слайдкенселах
Предпочитаю смотреть на происходящее перед собой, а не на ненужную полоску, не в ммо играем. Много лет играли без этой фигни, никому не нунжна была, изменение ради изменения. Может еще введем полоску прогресса перезарядки, задержки дыхания и прочий мусор?
В Колде есть плейлист, где вообще нет интерфейса, специально для любителей играть без него, в курсе? Хотя откуда тебе знать, ты ж наверное в комменты просто насрать спустился. Я вот лично предпочитаю чтобы все значимые механики явно отображались на экране + включенная телеметрия
Ну даже не знаю, откуда ж мне знать... И если ты не в курсе, режим хк это не только режим без интерфейса, там еще и хп пониженное, и играю я и там и там, под настроение. И в шутере важна стрельба и результат, а не засоренный ненужной инфой экран, когда атм у персонажа месячные начнутся, когда пипи захочет, отдышка и тд, серии 20 лет, прекрасно без этой инфы всегда обходились, патроны и гранаты, прицел, килчат и счет с миникартой, награда за серию, больше ничего не нужно на экране