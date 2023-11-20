на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
5.4 250 оценок

В шутере появится Modern Warfare 3 полоса выносливости, впервые для современной серии Call of Duty

Gutsz
Новости

В начале этого месяца состоялся релиз новой части популярной серии шутеров Call of Duty. Новенькая Modern Warfare 3 подверглась шквалу критики и отметилась несколькими антирекордами, включая низкое количество активных игроков. Несмотря на это, разработчики игры, студия Sledgehammer Games, внимательно прислушиваются к отзывам игроков и обещают внести серьезные улучшения в игровой процесс. Одним из первых глобальных нововведений для шутера станет полоса выносливости.

Об этом нововведении заявили старший директор по разработке Адам Исков (Adam Iscove) и креативный директор по мультиплееру Грег Рейсдорф (Greg Reisdorf) в рамках недавней сессии вопросов и ответов. Полоса выносливости в Modern Warfare 3 поможет игрокам лучше контролировать своего персонажа в динамичном сражении. Она позволит определить, есть ли у игроков возможность для тактического спринта или скольжения.

По словам разработчиков из Sledgehammer Games, полоса выносливости появится в игре после внутреннего тестирования и дополнительной отладки, однако ее появление в игре не заставит себя долго ждать. Кроме этого, команда рассматривает возможность улучшения прыжков в игре и возвращения перка, который позволяет быстро восстанавливать здоровье после убийства. Данные вопросы требуют дополнительного изучения, в частности со стороны аудитории игроков, поэтому разработчики спешить не будут.

Обновление для Modern Warfare 3 с масштабными исправлениями и улучшениями игрового процесса должно выйти уже в ближайшие недели.

-13
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
lucsses
В шутере появится Modern Warfare 3 полоса выносливости

Что где появится?🤣

5
Wing42

Аффтар просто роняя кал пытался раньше всех бложик сюда запилить, не суди убогого наравне с нормальными людьми.

1
DanilFreeze225

:>

1
JIoMTuK

Заголовок - мое почтение!

1
kolinmah

Что не так с заголовком?

0
bysaturn

Да тут каждый третий такой. Жопой пишут.

3
hamsta

50% скидоса и у игры не будет никаких проблем.

-1
nodas

Всеравно дорого для длс

-1
Wolfenstein

полоса выносливости - скока игрок может выдержать в это играя не пожалев об уплоченном бабле

-2
NatanieLzZ

И зачем она? Только интерфейс засорять будет

-2
Koraho

Играй хардкор, там интерфейса вообще нет. А так хоть будет наглядно видно как работает ресет тактического спринта при слайдкенселах

1
NatanieLzZ Koraho

Предпочитаю смотреть на происходящее перед собой, а не на ненужную полоску, не в ммо играем. Много лет играли без этой фигни, никому не нунжна была, изменение ради изменения. Может еще введем полоску прогресса перезарядки, задержки дыхания и прочий мусор?

0
Koraho NatanieLzZ

В Колде есть плейлист, где вообще нет интерфейса, специально для любителей играть без него, в курсе? Хотя откуда тебе знать, ты ж наверное в комменты просто насрать спустился. Я вот лично предпочитаю чтобы все значимые механики явно отображались на экране + включенная телеметрия

1
NatanieLzZ Koraho
Спойлер

Ну даже не знаю, откуда ж мне знать... И если ты не в курсе, режим хк это не только режим без интерфейса, там еще и хп пониженное, и играю я и там и там, под настроение. И в шутере важна стрельба и результат, а не засоренный ненужной инфой экран, когда атм у персонажа месячные начнутся, когда пипи захочет, отдышка и тд, серии 20 лет, прекрасно без этой инфы всегда обходились, патроны и гранаты, прицел, килчат и счет с миникартой, награда за серию, больше ничего не нужно на экране

1