Во втором сезоне Modern Warfare 3 и Warzone пройдет кроссовер с "Ходячими мертвецами"

Уже через неделю в сетевом шутере Call of Duty: Modern Warfare 3 и королевской битве Warzone начнется второй сезон. Разработчики из студии Sledgehammer Games приготовили множество изменений и нового контента, часть из которого будет посвящена очередному кроссоверу. На этот раз в игре появятся герои и экипировка из популярного сериала "Ходячие мертвецы".
Об этом стало известно из нового сообщения Activision. Компания опубликовала короткое сообщение, где анонсировала кроссовер с "Ходячими мертвецами" и показала интригующий тизер, который можно увидеть выше. Ролик полностью повторяет стиль интро к оригинальному шоу от телеканала AMC.
Больше подробностей о втором сезоне появится на этой неделе перед его началом, которое запланировано на 7 февраля. Скорее всего, мы получим первую официальную информацию о новых картах, оружии и многом другом. Что касается кроссовера с "Ходячими мертвецами", в игре как минимум появится Рик Граймс.
после (вот ведь неожиданность) очередной волны увольнений и учитывая что львиная доля "ушли" пилить новую игру серии Black Ops, этот огрызок вообще скоро работать перестанет, пол комьюнити по классике сейчас даже в игру попасть не может, а тут вон ивэнт еще какой то )))
Ну ну.