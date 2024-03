"За Императора!": представлен трейлер с демонстрацией кроссовера Call of Duty и Warhammer 40k

Обновление Season 2 Reloaded для Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone включает в себя кроссовер со вселенной Warhammer 40,000, и новый трейлер демонстрирует скины вдохновленные франшизой.

В трейлере показаны скины Warhammer 40,000 для трех разных комплектов Call of Duty. В настоящее время в продаже имеется Tracer Pack: Warhammer 40,000 Space Marines можно приобрести во внутриигровом магазине по цене 3,000 CoD Points за набор из 13 предметов. В него входят скины оперативников и чертежи оружия для двух разных Космодесантников: Ультрамарина Кровавого Ангела.

Кроме того, наборы Sisters of Battle и Astra Militarum Tracer Pack будут доступны в рамках стартующего на этой неделе события Warhammer 40,000: For the Emperor. Это событие продлится с 13 по 27 марта и позволит игрокам заработать косметику и награды в ходе внутриигровых испытаний. Цены на предстоящие наборы пока не указаны, но, скорее всего, они будут варьироваться в пределах 2 400-3 000 CoD Points, как и в прошлых наборах IP.

Даже не покупая ни одного из комплектов, каждый может сыграть в роли Космодесантника в ограниченном по времени многопользовательском режиме Juggermosh, в котором все игроки будут облачены в костюмы джаггернаутов, переделанные под космических пехотинцев. Игроки будут появляться либо в силовой броне "Ultramar's Vengeance", либо в виде Кровавого Ангела в силовой броне "Baal's Wrath", но тем, кто хочет сохранить скины Warhammer 40,000 после окончания события, стоит подумать о покупке комплекта Space Marines.