За зомби-режим в Call of Duty: Modern Warfare 3 отвечают авторы серии Black Ops ©

Компания Activision представила эффектный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3, в котором показала главные особенности зомби-режима в шутере. Игрокам предстоит на большой карте дать отпор нашествию оживших мертвецов, используя для этого все доступные подручные средства и разнообразное оружие. Как стало сегодня известно, за игровой процесс и реализацию всей идеи зомби-режима Call of Duty: Modern Warfare 3 отвечают разработчики всей серии Call of Duty: Black Ops.

Автором зомби-режима в новой части Call of Duty раскрыл инсайдер под ником RalphsValve, который успел зарекомендовать себя надежными утечками. Согласно его данным, этим аспектом шутера занимается исключительно команда из студии Treyarch. Для работы над зомби-режимом в Call of Duty: Modern Warfare 3 они используют практически всех доступных разработчиков в своем штате, включая дизайнеров и сценаристов, что говорит о большом масштабе этого режима.

Что касается остальных режимов игры, за них отвечают другие студии. Сюжетная кампания Modern Warfare 3 закреплена за Infinity Ward, а сетевыми режимами занимается студия Sledgehammer Games. При этом в разработке игры оказывают поддержку еще четыре команды из: Beenox, Raven Software, High Moon Studios и Demonware.

Выход Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится на ПК и консолях 10 ноября.