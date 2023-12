Забанили игроков использующих GeForce NOW для игры в Call of Duty

NVIDIA GeForce NOW повлияла на игроков Call of Duty. В отчетах говорится, что пользователи могут столкнуться с запретами при использовании этого сервиса потоковой передачи игр. Согласно информации, сбой приводит к тому, что игроки помечаются и впоследствии банятся, когда сервис GeForce NOW идентифицируется как форма мошенничества.

Вчера компания объявила о включении 65 новых игр в библиотеку GeForce NOW в декабре этого года. Служба потоковой передачи игр позволяет пользователям играть в игры, которые у них уже есть. Пользователи, у которых в коллекции есть Call of Duty: Modern Warfare III, Modern Warfare II или Warzone, теоретически могут начать играть, не устанавливая эти игры через сервис NVIDIA. Однако настоятельно рекомендуется пока этого не делать из-за возможного бана.

Пока не играйте в Call of Duty через NVIDIA GeForce NOW. Похоже, что произошел некоторый сбой, из-за которого игроков забанили в игре после обнаружения игры через облако как устройства для мошенничества.

Из-за лицензионного спора между NVIDIA и Activision в 2020 году GeForce NOW потеряла доступ ко всем играм Activision-Blizzard. Тем не менее, сервис постепенно перестраивает свою игровую линейку, еженедельно добавляя новые дополнения.

Несколько месяцев назад NVIDIA объявила, что игры Microsoft PC Game Pass будут доступны через GeForce NOW. Приобретение Microsoft Activision пока не привело к интеграции их игр в Game Pass в этом году. Однако включение GeForce NOW может стать первым шагом.

Стоит отметить, что службы по борьбе с мошенничеством в Call of Duty: Modern Warfare 3 вводят запреты для геймеров, использующих портативные системы, особенно ASUS ROG Ally. Эти баны были вызваны оверлейным приложением, которое было идентифицировано как форма мошенничества. Подобный сбой может быть причиной банов для игроков GeForce NOW.

Геймеры, которые были забанены, теперь должны иметь свои учетные записи в полностью рабочем состоянии после того, как в Call of Duty выявили проблему.