Зомби возвращаются! Представлен кинематографический трейлер зомби-режима Call of Duty: Modern Warfare III

Зомби занимают особое место во вселенной Call of Duty, и многие пользователи стремятся купить игры этой серии, не только для сетевых стычек против других игроков. Важную роль для многих покупателей играет вариант кооперативных сражений против проворных трупов.
Только что опубликованные кадры показывают, как зомби попали в Call of Duty: Modern Warfare III - по сути, это биооружие, и нам предстоит взять ситуацию под контроль.
Согласно официальному анонсу, разработчики Call of Duty: Modern Warfare 3 предложат игрокам "совершенно новый открытый мир с зомби" - это будет "самая большая карта в истории зомби-режимов в Call of Duty".
Судя по всему, кооперативная кампания с зомби будет присутствовать в Modern Warfare 3 с релиза игры 10 ноября.
Ну трейлер хорош, этого не отнять
Где сейчас самый лучший зомби режим? в BO3?