Звезды WWE заглянут в пятый сезон Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone

Activision опубликовала полную информацию о пятом сезоне для Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone, а вместе с ней и подтверждение сотрудничества WWE с игрой.
В качестве операторов в игру придут звезды WWE Коди Родс, Рей Мистерио и Риа Рипли. И Родс, и Мистерио доступны в двух комплектах для игры на тему WWE.
Tracer Pack: WWE - Cody Rhodes: Включает в себя скин оператора «Американский кошмар», а также два чертежа оружия с изображением звезд и полос, брелок для оружия, наклейку на оружие, большую декаль, экран загрузки и финишное движение.
Tracer Pack: WWE - Rey Mysterio: включает в себя скин оператора «The Ultimate Underdog», два красно-черных чертежа оружия, брелок для оружия, наклейку на оружие, большую декаль, экран загрузки и финишное движение.
Похоже, что Рипли будет просто скином для покупки, а не полным комплектом. У нее будет два скина на выбор в рамках Season 5 Battle Pass.
Более подробная информация о комплектах будет доступна с 23 июля.
Этот сезон я видимо пропускаю. Хотя СР еще есть(
да игра мусор, там и прошлые сезоны не нужно было играть
Жду ваншот)