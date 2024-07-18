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Call of Duty: Modern Warfare 3 10.11.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
5.3 363 оценки

Звезды WWE заглянут в пятый сезон Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone

butcher69
Новости

Activision опубликовала полную информацию о пятом сезоне для Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone, а вместе с ней и подтверждение сотрудничества WWE с игрой.

В качестве операторов в игру придут звезды WWE Коди Родс, Рей Мистерио и Риа Рипли. И Родс, и Мистерио доступны в двух комплектах для игры на тему WWE.

Tracer Pack: WWE - Cody Rhodes: Включает в себя скин оператора «Американский кошмар», а также два чертежа оружия с изображением звезд и полос, брелок для оружия, наклейку на оружие, большую декаль, экран загрузки и финишное движение.

Tracer Pack: WWE - Rey Mysterio: включает в себя скин оператора «The Ultimate Underdog», два красно-черных чертежа оружия, брелок для оружия, наклейку на оружие, большую декаль, экран загрузки и финишное движение.

Похоже, что Рипли будет просто скином для покупки, а не полным комплектом. У нее будет два скина на выбор в рамках Season 5 Battle Pass.

Более подробная информация о комплектах будет доступна с 23 июля.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Glukinc

Этот сезон я видимо пропускаю. Хотя СР еще есть(

0
RickeyIMBA

да игра мусор, там и прошлые сезоны не нужно было играть

3
IbruhmanI

Жду ваншот)

0