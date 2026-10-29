Activision обвинили в циничном использовании кадров реальной корейской трагедии в Call of Duty: Modern Warfare 4

Релиз военного шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 обернулся новым международным скандалом. Южнокорейская телерадиокомпания SBS выяснила, что разработчики использовали реальные новостные хроники национальной трагедии в Итэвоне для иллюстрации вымышленного военного конфликта. Серия военных шутеров в очередной раз оказалась в центре громкого этического скандала.

Речь идет об открывающем синематике одиночной кампании, где демонстрируется трехсекундный фрагмент репортажа из Сеула, на котором медик делает сердечно-легочную реанимацию пострадавшему прямо на асфальте. Корейские игроки мгновенно узнали в этих кадрах хронику давки на Хэллоуин 2022 года, унесшей жизни 160 человек. В контексте игры реальная гибель людей послужила фоном для демонстрации потерь среди мирного населения при вымышленном вторжении КНДР.

Семьи погибших, правозащитные организации и Корейская ассоциация пользователей видеоигр выступили с жестким осуждением Activision. Общественники потребовали от издателя официальных извинений и немедленного удаления видеоряда через технический патч, напомнив, что выжившие и спасатели до сих пор борются с тяжелейшей психологической травмой.

В Activision заявили, что кадры хроники использовались исключительно как художественный элемент для передачи вымышленного повествования, а у команды не было намерения преуменьшать значимость реальной катастрофы. Извинений или обещаний заменить видеоряд со стороны компании не последовало.

Игровое сообщество, впрочем, отнеслось к этим оправданиям скептически. Серии Call of Duty не привыкать к подобным скандалам: создателей франшизы регулярно обвиняют в использовании грязных приемов ради привлечения внимания. Достаточно вспомнить перезапуск Modern Warfare (2019), где разработчиков ругали за искажение исторических фактов о расстреле колонны на иракском «Шоссе смерти», или рекламную кампанию Black Ops 3, которую продвигали с помощью фейковых новостей о теракте в Сингапуре

Нынешний инцидент с Modern Warfare 4 лишь подтверждает закрепившуюся за франшизой репутацию: ради создания дешевого эффекта «достоверности» и привлечения внимания к релизу крупные издатели готовы эксплуатировать реальное человеческое горе, игнорируя базовые этические нормы.