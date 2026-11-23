Среди новых разработок Activision нашли интересный патент, которые описывает систему на основе машинного обучения, призванную обучить ботов манере общения, язвительным репликам и трештоку реальных геймеров. Документ под названием «Методы и системы применения машинного обучения для генерации игрового аудио» был опубликован ведомством по патентам и товарным знакам США.

Суть этой технологии заключается в анализе эмоциональных голосовых реакций игроков в конкретные моменты матча — например, при совершении серии убийств, нелепой гибели или победе в раунде. В патенте упоминается возможность синхронизации с голосовыми чатами включая Discord и TeamSpeak для сбора аудиоданных до и после ключевых игровых событий. Полученная информация используется для тренировки нейросетей и больших языковых моделей, которые затем генерируют подходящие аудиореакции для NPC в аналогичных игровых ситуациях.

При этом разработчики предусмотрели методы предосторожности, поэтому грубые варыжания записываться не будут. Фильтры должны блокировать оскорбления, ненормативную лексику и запрещенные высказывания, чтобы ИИ перенимал лишь интонации, манеру общения и соревновательный азарт, не превращаясь в источник токсичности. Кроме того, технология учитывает профиль каждого конкретного пользователя. Алгоритм способен адаптироваться под язык игрока например, подбирать испаноязычные фразы для испаноговорящего пользовател и формировать персонализированные ответы с учетом его активности и стиля игры.

Согласно описанию патента, алгоритм рассчитан как на союзных ботов, так и на виртуальных противников. Подобный искусственный интеллект может найти применение не только в сюжетных кампаниях или тренировочных матчах Call of Duty, но и в масштабных «королевских битвах» с позиционным пространственным звуком , где побежденного игрока смогут убедительно подколоть не живые соперники, а управляемые ИИ враги.