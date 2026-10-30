Актер Call of Duty Modern Warfare 4 признался в спасении от трехлетней нищеты благодаря роли северокорейского солдата

Лэнни Джун откровенно рассказал о тяжелейшем финансовом кризисе перед получением роли офицера Ко в военном шутере Call of Duty: Modern Warfare 4. По словам артиста, если бы студия Infinity Ward не утвердила его кандидатуру, к декабрю исполнилось бы ровно 3 года с момента его последних оплачиваемых съемок. После забастовок в Голливуде индустрия кино и стриминга пережила масштабные сокращения, в результате чего даже актеры с 20-летним стажем оказались буквально на грани выживания.

Главной надеждой артиста на стабильный заработок было продолжение мистического сериала Волчья стая от сервиса Paramount+, где он снимался в 2022 году вместе с Сарой Мишель Геллар и Родриго Санторо. Проект демонстрировал высокие рейтинги, а руководство заверяло команду в скором анонсе второго сезона. Джун всерьез планировал переезд в Атланту ради съемок, однако буквально за 2 дня до официального объявления боссы внезапно закрыли проект, оставив всю съемочную группу без работы.

Безработица затянулась с декабря 2022 года, когда Джун появился в эпизоде сериала "Морская полиция: Гавайи". Денег перестало хватать даже на базовые нужды, включая аренду жилья и покупку продуктов. В определенный момент отчаяние достигло такого предела, что артист был готов навсегда уйти из профессии. Справиться с депрессией помогли спортивные привычки и жесткая дисциплина, привитая во время многолетних занятий боксом и плаванием.

Кастинг в высокобюджетный военный блокбастер от издательства Activision перевернул ситуацию и спас карьеру артиста.

Если бы не Call of Duty, к декабрю прошло бы ровно 3 года без единой работы. Эта игра буквально спасла меня не только финансово, но и эмоционально, духовно, как артиста.

- Лэнни Джун, актер роли Ко в Call of Duty Modern Warfare 4

Процесс отбора при этом отличался строгой секретностью. Джун записал монолог в своей квартире на фоне синего экрана, после чего кастинг-служба замолчала на несколько месяцев. Лишь спустя долгое время артиста пригласили в закрытый офис компании Infinity Ward, где его сразу вывели на специализированную арену захвата движений. Актеру пришлось воспроизводить монолог перед десятками камер и датчиков, причем название проекта держали в тайне до момента подписания всех документов.

Производство сюжетной кампании с захватом движений и мимики продлилось почти 1 год. В процессе съемок Джун делил площадку с признанными актерами, включая Мадса Миккельсена, сыгравшего представителя российской стороны, и Приску Ким.