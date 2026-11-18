Исполнительница роли северокорейской военачальницы Ри Чжу Ён в Call of Duty: Modern Warfare 4 Приска Ким неожиданно вступилась за своего персонажа, отказавшись признавать ее воплощением зла. В недавнем интервью ведущему подкаста Dan Allen Gaming Дэну Аллену актриса рассказала, что окружающие постоянно называют командующую Корейской народной армией жестокой и злой, однако сама артистка и руководство Infinity Ward смотрели на героиню под совершенно другим углом. По ее словам, Ри Чжу Ён действовала не из кровожадности, а из непоколебимой веры в семейный долг и собственное предназначение.

Они постоянно твердили, что она такая злая, а я отвечала: о чем вы вообще говорите? У меня очень четкая миссия и цель. Я делаю в точности то, что делали мой дед и отец, и просто продолжаю наследие.

- Приска Ким, исполнительница роли Ри Чжу Ён в Call of Duty: Modern Warfare 4

Актриса призналась, что даже обращалась за советом к нарративному директору Infinity Ward Джеффу Негусу, когда люди вокруг начали массово называть ее героиню злодейкой. Постановщик призвал ее игнорировать подобные оценки, отметив, что у персонажа предельно ясная задача, и нужно просто продолжать делать свое дело. По мнению Ким, именно статус обожествленной династии и тяжесть семейного наследия подарили Ри Чжу Ён холодную уверенность, избавив от необходимости кричать или доказывать свое превосходство театральными жестами. В образе командующей актриса соединила тихую, но бескомпромиссную манеру речи своего отца, чья семья родом из Северной Кореи, а также то, что сама назвала тлеющей яростью корейских женщин.

При этом во время производства шутера актриса долгое время даже не подозревала, насколько мрачной и безжалостной окажется итоговая картина. Команда разработки выдавала сценарий небольшими фрагментами прямо перед выходом на площадку захвата движений, поэтому артистка не видела сюжетной арки целиком и опиралась лишь на внутреннюю цель героини. Настоящий шок настиг Приску Ким позже, когда ей показали уже смонтированные эпизоды из кампании, включающие сцены запугивания и расправы над генералами. По признанию актрисы, у нее по щеке невольно скатилась слеза, а сама она подумала: так вот о чем они говорят.

В отличие от своего экранного образа, в реальной жизни Ким считает себя вежливым человеком, привыкшим сглаживать конфликты и заботиться об окружающих. Именно поэтому работа над Ри Чжу Ён подарила ей редкое ощущение свободы, поскольку героиня никогда не извинялась ни за ошибки, ни за сам факт своего существования. На площадке актрисе порой с трудом давался переход от собственной смешливости к ледяному взгляду диктаторши, однако коллеги по цеху, включая Мадса Миккельсена и Лэнни Джуна, помогли ей раскрыться и смелее предлагать идеи без страха. Впрочем, жестокость персонажа она все же признала справедливой в финале истории, отметив о гибели Ри Чжу Ён, что это должно было случиться и она сама напросилась.

Неожиданная реакция игрового сообщества на противоречивую антагонистку стала для актрисы отдельным сюрпризом, несмотря на ее почти полное отсутствие в социальных сетях. Друзья регулярно пересылают ей комментарии игроков, и на популярный среди фанатов тренд с обещаниями исправить суровую командующую Ким реагирует смехом и вопросом что тут исправлять, подчеркивая, что исправить человек способен только самого себя. При этом артистка старается не принимать близко к сердцу ни критику, ни похвалу из-за природной чувствительности, но все равно поблагодарила аудиторию за любые эмоции, включая ненависть к ее героине.

Сама Приска Ким, до этого знакомая с видеоиграми лишь по редким партиям в Counter-Strike в школьные годы, до сих пор не прошла сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare 4, вышедшую на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Попытка освоить управление прямо в студии оказалась для нее слишком трудной, поэтому теперь актриса рассчитывает добраться до ПК-версии с помощью друзей, чей компьютер потянет требовательный шутер.