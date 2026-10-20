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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.4 237 оценок

AMD выпустила Adrenalin 26.10.1 с поддержкой FSR 4.1 для RX 6000, Ryzen AI и Call of Duty: Modern Warfare 4

KoRnEr KoRnEr

AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 26.10.1 для Windows 10 и Windows 11. Главное нововведение — расширение поддержки FSR 4.1. Технология масштабирования теперь доступна на:

  • видеокартах Radeon RX 6000;
  • процессорах Ryzen AI Max 300 и 400;
  • процессорах Ryzen AI 9 300 и 400.

Также добавлена поддержка трёх игр: Call of Duty: Modern Warfare 4, Star Wars: Galactic Racer и Final Fantasy Resonance.

Драйвера для видеокарт: AMD Radeon Graphics Drivers - v26.10.1 - v1.06.22

Исправления

Устранено заикание, которое могло наблюдаться при воспроизведении Call of Duty: Modern Warfare 4 на графических продуктах Radeon RX 6000 и выше.

AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 6000 раньше 2027 года и добавила поддержку Ryzen APU и портативных устройств

Известные проблемы

Драйвер по-прежнему содержит ряд нерешённых проблем:

  • Assassin's Creed Black Flag Resynced на Radeon RX 7000 — периодические сбои приложения или тайм-ауты драйвера.
  • War Thunder на Radeon RX 5000 — периодические тайм-ауты драйвера. Рекомендуется использовать Adrenalin 26.9.1.
  • Valor Mortis на Radeon RX 7600 — периодические отключения системы; на RX 7000 — тайм-ауты драйвера.
  • Final Fantasy Resonance на Ryzen AI MAX PRO 400 — периодическое выключение системы.
  • Death Stranding 2: On the Beach с включённым FSR на Radeon RX 9000 — периодические сбои приложения. Рекомендуется отключить FSR.
  • Cyberpunk 2077 с FSR, Anti-Lag и генерацией кадров на RX 9000 при воспроизведении видео на втором дисплее — сбои или тайм-ауты. Рекомендуется отключить генерацию кадров.
  • Fallout 76 на Ryzen AI Max PRO 400 — чёрный экран при запуске.
  • Конфликты оверлеев (например, Xbox Game Bar) при включённом Performance Metrics Overlay на Radeon — периодические сбои. Рекомендуется временно отключать оверлей.
  • Переключение между приложениями при включённой FSR Frame Generation на RX 9000 — сбои или зависания. Рекомендуется включить вертикальную синхронизацию в игре.
  • Установка AI Bundle в регионах с ограниченным доступом к HuggingFace и GitHub может завершаться ошибкой.
  • После установки драйвера в Windows 10 функция AMD Smart Access Memory может отключиться.
ПК 13 Софт 1 Обновления 3
15
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Egik81

поддержка FSR4.1 правда еще более липовая чем на 7000....

13
A8USER

А вот это уже праздник)))