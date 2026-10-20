AMD выпустила Adrenalin 26.10.1 с поддержкой FSR 4.1 для RX 6000, Ryzen AI и Call of Duty: Modern Warfare 4

AMD выпустила драйвер Adrenalin Edition 26.10.1 для Windows 10 и Windows 11. Главное нововведение — расширение поддержки FSR 4.1. Технология масштабирования теперь доступна на:
- видеокартах Radeon RX 6000;
- процессорах Ryzen AI Max 300 и 400;
- процессорах Ryzen AI 9 300 и 400.
Также добавлена поддержка трёх игр: Call of Duty: Modern Warfare 4, Star Wars: Galactic Racer и Final Fantasy Resonance.
Исправления
Устранено заикание, которое могло наблюдаться при воспроизведении Call of Duty: Modern Warfare 4 на графических продуктах Radeon RX 6000 и выше.
Известные проблемы
Драйвер по-прежнему содержит ряд нерешённых проблем:
- Assassin's Creed Black Flag Resynced на Radeon RX 7000 — периодические сбои приложения или тайм-ауты драйвера.
- War Thunder на Radeon RX 5000 — периодические тайм-ауты драйвера. Рекомендуется использовать Adrenalin 26.9.1.
- Valor Mortis на Radeon RX 7600 — периодические отключения системы; на RX 7000 — тайм-ауты драйвера.
- Final Fantasy Resonance на Ryzen AI MAX PRO 400 — периодическое выключение системы.
- Death Stranding 2: On the Beach с включённым FSR на Radeon RX 9000 — периодические сбои приложения. Рекомендуется отключить FSR.
- Cyberpunk 2077 с FSR, Anti-Lag и генерацией кадров на RX 9000 при воспроизведении видео на втором дисплее — сбои или тайм-ауты. Рекомендуется отключить генерацию кадров.
- Fallout 76 на Ryzen AI Max PRO 400 — чёрный экран при запуске.
- Конфликты оверлеев (например, Xbox Game Bar) при включённом Performance Metrics Overlay на Radeon — периодические сбои. Рекомендуется временно отключать оверлей.
- Переключение между приложениями при включённой FSR Frame Generation на RX 9000 — сбои или зависания. Рекомендуется включить вертикальную синхронизацию в игре.
- Установка AI Bundle в регионах с ограниченным доступом к HuggingFace и GitHub может завершаться ошибкой.
- После установки драйвера в Windows 10 функция AMD Smart Access Memory может отключиться.
поддержка FSR4.1 правда еще более липовая чем на 7000....
А вот это уже праздник)))