Аналитик Circana раскритиковал стратегию главы Xbox: отказ от Call of Duty в Game Pass сократил активность игроков вдвое

Глава Xbox Аша Шарма отмечает рекордные продажи Minecraft и World of Warcraft Forever, однако, по мнению аналитика Circana Мэта Пискателлы, новые инициативы Microsoft пока не приносят заметных результатов для игрового подразделения. В эфире подкаста The Game Business Show он заявил, что не видит положительных изменений ни в продажах консолей и игр, ни в активности аудитории. Более того, некоторые решения компании, судя по имеющимся данным, могли ослабить привлекательность Xbox для пользователей.

По словам Пискателлы, программа перехода с физических копий игр на цифровые не изменила динамику продаж дисковых релизов. Решение сделать Gears эксклюзивом Xbox также пока не повлияло на тенденцию снижения продаж консолей. Аналитик добавил, что платформа потеряла часть каналов распространения на американском рынке, а показатели аппаратного направления продолжают ухудшаться. Он считает, что громкие заявления и инициативы вызывают одобрение наиболее преданной части сообщества, но пока не отражаются на реальных рыночных результатах.

Отдельно Пискателла обратил внимание на отказ от выпуска новых частей Call of Duty в Game Pass в день релиза. По данным трекеров активности Circana, в прошлом году около 28% пользователей Xbox, включивших консоль в день выхода игры, запускали Call of Duty. В этом году, когда Modern Warfare 4 пришлось покупать отдельно, показатель составил лишь 14%. Таким образом, доля игроков, запускавших серию в день релиза, сократилась вдвое. При этом аналитик не увидел признаков того, что большая часть прежней аудитории Game Pass перешла к покупке игры за полную стоимость.

Пискателла подчеркнул, что пока не располагает необходимыми данными о продажах, поэтому делать окончательные выводы о финансовой выгоде решения преждевременно. Тем не менее он считает, что Microsoft могла ослабить одно из главных преимуществ Xbox — ценность подписки Game Pass — без заметного улучшения других предложений платформы. На его взгляд, ситуация выглядит особенно непростой на фоне неоднократного повышения стоимости подписки. Снижение ежедневной активности Call of Duty уже заметно, но пока неизвестно, компенсировали ли его дополнительные продажи.

Сама Аша Шарма объясняет слабые показатели продаж консолей ограничениями в поставках оборудования. Microsoft, в свою очередь, ожидает возвращения роста выручки от контента и сервисов в следующем квартале. Эти заявления не противоречат напрямую данным Circana, поскольку компания и аналитик оценивают разные стороны бизнеса. Однако ситуация подчёркивает сложность задачи Xbox: успех отдельных игр и сервисов ещё не означает восстановления консольного направления. Пока инициативы нового руководства не демонстрируют убедительных результатов в тех показателях, на которые обращает внимание аналитик.