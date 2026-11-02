Call of Duty: Modern Warfare 4 добавит в Warzone карту Hajin и мобильные укрытия

Activision представила обновление для шутера Call of Duty: Modern Warfare 4: Warzone получит карту Hajin, воздушные добивания, передвижные укрытия и новое оружие.

Действие игры разворачивается на Корейском полуострове, где вторжение Северной Кореи угрожает мировой стабильности. Вместе с новым сезоном появятся карты для мультиплеера и локации для режима DMZ.

В Warzone можно будет передвигать тяжёлые контейнеры, используя их как защиту при воскрешении союзников или подавлении позиций противника. Воздушные добивания станут ещё одним способом расправиться с врагами.

Карта Hajin и обновление выйдут 6 ноября, доступ к Warzone останется бесплатным.