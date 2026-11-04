Call of Duty: Modern Warfare 4 показала вылазку в укреплённую зону DMZ

На канале PlayStation представлен трейлер нового контента для режима DMZ в Call of Duty: Modern Warfare 4. В центре внимания — укреплённый объект X01, захваченный северокорейскими войсками. Игрокам предстоит проникнуть на территорию бывшего российского военного комплекса, исследовать сеть туннелей и лабораторий, сражаться с элитными противниками и искать ценное снаряжение.

Внутри X01 бойцов ждут новые приказы, опасные враги и дополнительные задания. По мере продвижения по объекту ситуация будет усложняться, а доступные точки эвакуации начнут закрываться. Поэтому отряду придётся тщательно планировать вылазку и вовремя добираться до выхода, чтобы сохранить найденную добычу.

Новая локация станет частью первого сезона, который стартует 6 ноября 2026 года. Вместе с X01 в DMZ появятся новые события, охота на командиров и дополнительные награды за успешную эвакуацию.

Сюжет Modern Warfare 4 разворачивается на фоне вторжения Северной Кореи на Корейский полуостров, которое угрожает мировой стабильности. Игра вышла 23 октября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC; первый сезон с обновлением DMZ заявлен для всех платформ.