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В следующей Mass Effect собирались сохранить значимость всех решений игроков из третьей части
В GTA 6 нашли секретную отсылку к братьям Марио - Джейсон и Люсия могут примерить шапки знаменитых водопроводчиков
Дэвид Финчер объяснил отмену "Охотника за разумом": Netflix требовала полностью изменить формат сериала
Студия Sandfall Interactive открыла официальный магазин атрибутики по Clair Obscur: Expedition 33
Браузер Ladybird с собственным движком вышел в стадию альфа
Ретрофэнтезийная Queen's Domain продалась тиражом 300 тысяч копий всего за три недели
Роджер Крейг Смит готов вновь озвучить Эцио Аудиторе, если Ubisoft решится на ремейк Assassin's Creed 2
Новый GTA Online может превзойти Fortnite по масштабам и доходам, считают аналитики
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От культового квеста до отменённых проектов: непростая история "Бегущего по лезвию" в видеоиграх
Жестокий хоррор Clive Barker's Hellraiser: Revival и его грани сюжета
GTA 6 возмутила игроков - теперь вместо преступлений нужно покупать девушке цветы
Вырезанный контент из Life is Strange Before the Storm, который нашли при работе над фанатской локализацией
Осады замков, новые классы и никакого упрощения - главное о релизе Path of Exile 2 с презентации в Стамбуле
Марафон по франшизе "Омен" - Часть IV: Её звали Сарделия
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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Grand Theft Auto
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