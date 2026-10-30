Call of Duty: Modern Warfare 4 получила предупреждение о нереалистичном контенте для хэллоуинского режима

В Call of Duty: Modern Warfare 4 появились специальные пометки для материалов, которые выбиваются из привычной реалистичной эстетики игры. Поводом стал новый режим Possession, приуроченный к Хэллоуину. Он позволяет игрокам вселяться в персонажа, которого они только что убили: после этого можно телепортироваться к его последнему местоположению и забрать его комплект снаряжения.

Такая механика заметно отличается от более приземлённого и мрачного стиля, которого придерживается Modern Warfare 4. Поэтому Infinity Ward добавила к плейлисту Possession пометку «Non-MilSim Content» — предупреждение о том, что режим не относится к реалистичному военному контенту. Игроки видят её перед поиском матча.

Это решение появилось на фоне многолетних споров о том, что мультиплеер Call of Duty всё чаще отходит от серьёзной атмосферы кампании и сезонных сюжетных материалов. Ранее в серии появлялись облики Ники Минаж, Бивиса и Баттхеда, а также Сета Рогена. Подобные коллаборации вызывали недовольство части аудитории, считавшей, что они размывают идентичность франшизы. Разработчики уже обещали сделать косметические предметы в Modern Warfare 4 более сдержанными, однако новая пометка показывает, что необычный контент всё же будет появляться.

При этом Call of Duty нельзя назвать полноценным военным симулятором: динамичный темп матчей, необычная система восстановления здоровья и другие игровые условности далеки от реализма. Скорее, речь идёт о визуальном стиле и атмосфере, которые важны для игроков, предпочитающих более правдоподобных военных персонажей и режимы.