Call of Duty: Modern Warfare 4 получила Русскую нейросетевую озвучку

Вышедшая 23 октября Call of Duty: Modern Warfare 4 изначально получила русский перевод интерфейса и субтитров, но без русской озвучки. Теперь для игры доступна неофициальная нейросетевая озвучка от MGVDub. Купить озвучку можно на бусти автора

Проект позволяет пройти сюжетную кампанию с русской речью. При создании использовались нейросетевые технологии синтеза голоса, ориентированные на воспроизведение характерных голосов персонажей, их интонаций и эмоциональной подачи.

Сюжет Modern Warfare 4 разворачивается на фоне масштабного конфликта на Корейском полуострове. Игрокам предстоит следить за историей молодого южнокорейского солдата и параллельно наблюдать за новой главой истории капитана Прайса.

Таким образом, у игроков появился ещё один способ познакомиться с кампанией на русском языке — с возможностью самостоятельно настроить соотношение оригинальной и русской речи.