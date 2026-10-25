Call of Duty: Modern Warfare 4 получила самый высокий балл на Metacritic за последние 15 лет

Новая часть франшизы Call of Duty: Modern Warfare 4 получила самые высокие оценки от профильных изданий за последние 15 лет после своего официального релиза. На данный момент средний балл шутера на агрегаторе Metacritic удерживается в районе 84–86 из 100 в зависимости от целевой платформы. Это рекордный показатель для серии со времен выхода оригинальной Modern Warfare 3 в 2011 году.

Для студии-разработчика Infinity Ward этот релиз стал главным триумфом за последние 17 лет. Из сводок критиков видно, что команда не выпускала столь высокооцененных проектов со времен культовой Modern Warfare 2, которая вышла в далеком 2009 году. Высокие оценки критиков особенно заметны на фоне затянувшегося кризиса серии от издательства Activision. Последние части регулярно получали низкие баллы, а релиз MW 3 в 2023 году обернулся для издателя репутационным провалом — игра набрала всего 56 пунктов. Подобный бэкграунд формировал изначальный скептицизм по отношению к новой игре.

Позитивную динамику критиков разделяют и рядовые игроки: успех проекта наметился еще во время раннего доступа к одиночной кампании. С более чем 90% положительных отзывов в сервисе Steam шутер показал лучший старт для франшизы со времен оригинальной Black Ops.

В первых обзорах журналисты хвалят игру за идеальный баланс между повествованием и геймплеем. В плюс проекту записывают взрослую, мрачную сюжетную кампанию о вымышленном военном конфликте на Корейском полуострове, приземленный тактический мультиплеер, а также долгожданное возвращение любимого фанатами режима DMZ.

На текущий момент сформировано около 20 рецензий, поэтому финальный балл ещё может измениться. Впрочем, статистика уже говорит о самом крупном качественном сдвиге в истории серии за 15 лет.