Call of Duty: Modern Warfare 4 привлекла более 227 тысяч игроков в Steam в дебютный уикенд

Дебют Call of Duty: Modern Warfare 4 в Steam оказался заметно слабее прошлогодних результатов Call of Duty: Black Ops 6. По данным аналитического сервиса SteamDB, максимальный онлайн новинки на платформе Valve зафиксирован на отметке 227 622 одновременных игрока, в то время как средний текущий онлайн держится на уровне чуть менее 200 тысяч пользователей.

Для сравнения, Black Ops 6 на своем релизном уикенде привлекла порядка 306 000 одновременных игроков в Steam. Таким образом, на данный момент пиковый результат Modern Warfare 4 оказался на 25,6% ниже показателей предшественницы, а чистое отставание составило около 78 400 человек.

Такая динамика выглядит неожиданной на фоне разной модели дистрибуции игр. Если Black Ops 6 была доступна в подписке Xbox Game Pass со дня релиза (что должно было увести часть ПК-аудитории из магазина Valve), то MW 4 вышла без изначального включения в подписочный сервис Microsoft. Однако даже отсутствие «бесплатной» альтернативы не помогло новинке обойти прошлогодний результат в Steam.

Тем не менее, делать окончательные выводы о коммерческом успехе проекта пока рано. Релизный уикенд Modern Warfare 4 еще продолжается, и пиковые значения могут обновиться. Кроме того, статистика SteamDB учитывает весь единый лаунчер Call of Duty, внутри которого работают и другие части франшизы, что частично размывает чистые данные по конкретному тайтлу.