Call of Duty: Modern Warfare 4 раскрывает планы сезонов

Infinity Ward представила финальный выпуск дневников разработки Call of Duty: Modern Warfare 4 — шутера от первого лица. Ролик посвящён созданию игры, будущим сезонам, сюжету и персонажам, мультиплееру, DMZ и Call of Duty: Warzone.

Кампания Modern Warfare 4 разворачивается на фоне вторжения Северной Кореи, которое грозит дестабилизировать весь мир. Разработчики объясняют, как история и герои будут развиваться после запуска.

Авторы также рассказывают, как сезоны объединят сетевые режимы, DMZ и Warzone в единую дальнейшую историю игры.

Call of Duty: Modern Warfare 4 уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и PC в Steam.