Call of Duty: Modern Warfare 4 сместила Phantom Blade Zero и возглавила чарт продаж в Steam

Игра Call of Duty: Modern Warfare 4 поднялась на одну позицию и вернула себе первое место в еженедельном чарте продаж Steam (без учёта выручки от бесплатных игр) за 46-ю неделю 2026 года, завершившуюся 10 ноября 2026 года.
Phantom Blade Zero на второй неделе опустилась на одну строчку — на второе место; предзаказы на Football Manager 27 взлетели с 10-го на третье место, а Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim опустилась на одну позицию, заняв четвёртое место.
EA Sports FC 27 осталась на пятом месте, Call of Duty вернулась в чарт на шестую позицию, а Final Fantasy XIV Online стремительно поднялась на седьмое место. Moon Sweepers опустилась на четыре позиции — на восьмое место, а Steam Deck вернулась в топ-10, заняв девятую строчку.
Новинка Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered дебютировала на 10-м месте.
Еженедельный чарт продаж Steam по объёму выручки (без учёта бесплатных игр):
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Phantom Blade Zero
- Football Manager 27 — предзаказы
- Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim
- EA Sports FC 27
- Call of Duty
- Final Fantasy XIV Online
- Moon Sweepers
- Steam Deck
- Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered — новинка
Еженедельный чарт продаж Steam по объёму выручки (с учётом бесплатных игр):
- PUBG: Battlegrounds
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Phantom Blade Zero
- Counter-Strike 2
- AION 2
- Dota 2
- Football Manager 27 — предзаказы
- Apex Legends
- Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim
- EA Sports FC 27