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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.6 438 оценок

Call of Duty: Modern Warfare 4 сместила Phantom Blade Zero и возглавила чарт продаж в Steam

monk70 monk70

Игра Call of Duty: Modern Warfare 4 поднялась на одну позицию и вернула себе первое место в еженедельном чарте продаж Steam (без учёта выручки от бесплатных игр) за 46-ю неделю 2026 года, завершившуюся 10 ноября 2026 года.

Phantom Blade Zero на второй неделе опустилась на одну строчку — на второе место; предзаказы на Football Manager 27 взлетели с 10-го на третье место, а Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim опустилась на одну позицию, заняв четвёртое место.

EA Sports FC 27 осталась на пятом месте, Call of Duty вернулась в чарт на шестую позицию, а Final Fantasy XIV Online стремительно поднялась на седьмое место. Moon Sweepers опустилась на четыре позиции — на восьмое место, а Steam Deck вернулась в топ-10, заняв девятую строчку.

Новинка Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered дебютировала на 10-м месте.

Еженедельный чарт продаж Steam по объёму выручки (без учёта бесплатных игр):

  1. Call of Duty: Modern Warfare 4
  2. Phantom Blade Zero
  3. Football Manager 27 — предзаказы
  4. Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim
  5. EA Sports FC 27
  6. Call of Duty
  7. Final Fantasy XIV Online
  8. Moon Sweepers
  9. Steam Deck
  10. Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered — новинка

Еженедельный чарт продаж Steam по объёму выручки (с учётом бесплатных игр):

  1. PUBG: Battlegrounds
  2. Call of Duty: Modern Warfare 4
  3. Phantom Blade Zero
  4. Counter-Strike 2
  5. AION 2
  6. Dota 2
  7. Football Manager 27 — предзаказы
  8. Apex Legends
  9. Probably Stolen — Cyberpunk Shopkeeper Sim
  10. EA Sports FC 27
ПК 16 Индустрия 21
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