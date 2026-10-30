Call of Duty: Modern Warfare 4 удалит реальные кадры трагедии в Сеуле после критики

Activision подтвердила, что уберёт из Call of Duty: Modern Warfare 4 архивные кадры давки в сеульском районе Итхэвон, в результате которой погибли почти 160 человек. Решение последовало после волны критики со стороны родственников погибших и корейских СМИ. Компания также принесла извинения корейским журналистам. Изменения появятся в обновлении игры, запланированном на 12 ноября.

Как сообщает BBC, в игре реальные новостные записи использовались для иллюстрации вымышленного вторжения Северной Кореи. Родственники погибших заявили, что были потрясены появлением этих материалов в развлекательном проекте. Представители семей назвали подобное использование трагедии крайне неуместным и бессмысленным.

Давка произошла в районе Итхэвон четыре года назад, во время празднования Хэллоуина. В тот вечер в популярный район ночной жизни пришло около 100 тысяч человек. Из-за чрезмерной плотности толпы люди оказались зажаты на узких улицах и не могли свободно передвигаться. В архивных кадрах, использованных в Modern Warfare 4, были запечатлены сотрудники экстренных служб, оказывавшие помощь пострадавшим.

Трагедия не имела никакого отношения к Северной Корее или иностранному вторжению. Люди собрались на первые масштабные празднования Хэллоуина без ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Activision объяснила использование записи необходимостью создать контекст для вымышленного сюжета и заявила, что не собиралась ссылаться на катастрофу в Итхэвоне или принижать значение какой-либо реальной трагедии.

Несмотря на публичные извинения Activision, Ассоциация семей погибших в катастрофе 29 октября сообщила, что компания не принесла родственникам прямых извинений. При этом представители организации приветствовали решение удалить спорные кадры из игры.