Call of Duty: Modern Warfare 4 удалит реальные кадры трагедии в Сеуле после критики

Activision подтвердила, что уберёт из Call of Duty: Modern Warfare 4 архивные кадры давки в сеульском районе Итхэвон, в результате которой погибли почти 160 человек. Решение последовало после волны критики со стороны родственников погибших и корейских СМИ. Компания также принесла извинения корейским журналистам. Изменения появятся в обновлении игры, запланированном на 12 ноября.
Как сообщает BBC, в игре реальные новостные записи использовались для иллюстрации вымышленного вторжения Северной Кореи. Родственники погибших заявили, что были потрясены появлением этих материалов в развлекательном проекте. Представители семей назвали подобное использование трагедии крайне неуместным и бессмысленным.
Давка произошла в районе Итхэвон четыре года назад, во время празднования Хэллоуина. В тот вечер в популярный район ночной жизни пришло около 100 тысяч человек. Из-за чрезмерной плотности толпы люди оказались зажаты на узких улицах и не могли свободно передвигаться. В архивных кадрах, использованных в Modern Warfare 4, были запечатлены сотрудники экстренных служб, оказывавшие помощь пострадавшим.
Трагедия не имела никакого отношения к Северной Корее или иностранному вторжению. Люди собрались на первые масштабные празднования Хэллоуина без ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Activision объяснила использование записи необходимостью создать контекст для вымышленного сюжета и заявила, что не собиралась ссылаться на катастрофу в Итхэвоне или принижать значение какой-либо реальной трагедии.
Несмотря на публичные извинения Activision, Ассоциация семей погибших в катастрофе 29 октября сообщила, что компания не принесла родственникам прямых извинений. При этом представители организации приветствовали решение удалить спорные кадры из игры.
Не ну это конечно был форменный долбоебизм, заюзать эти футажи