Call of Duty: Modern Warfare 4 возглавила мировой чарт продаж Steam

Шутер Call of Duty: Modern Warfare 4 возглавил мировой чарт продаж Steam, продемонстрировав стремительный рост популярности. Кампания шутера стала доступна в раннем доступе два дня назад, но игра стоимостью $69.99 уже совершила рывок сразу на 67 позиций вверх и удерживает первое место по выручке вторую неделю подряд. Новинка потеснила признанных лидеров платформы — Dota 2 и PUBG: BATTLEGROUNDS, которые сместились на вторую и третью строчки соответственно.

В первую десятку глобального топа ворвались сразу два новых релиза, стартовавших со скидкой 10% — симулятор выживания Enshrouded (6-е место) и кооперативный проект Scam With Your Friends (9-е место). Прежние фавориты чарта, включая футбольный симулятор EA SPORTS FC 27 и тактический экшен WARDOGS, потеряли по три пункта, опустившись на 7-ю и 8-ю позиции. При этом многолетний лидер Counter-Strike 2 сместился на 5-е место, но сохранил за собой статус главного долгожителя платформы с результатом в 740 недель пребывания в топе.

Глобальный топ-10 Steam по выручке:

Call of Duty: Modern Warfare 4 — $69.99 Dota 2 — Free To Play PUBG: BATTLEGROUNDS — Free To Play AION 2 — Free To Play Counter-Strike 2 — Free To Play Enshrouded — $35.99 EA SPORTS FC 27 — $69.99 WARDOGS — $39.99 Scam With Your Friends — $8.99 STAR WARS: Galactic Racer — $59.99

Главным камбэком недели стало возвращение Hogwarts Legacy: благодаря рекордной скидке 90% ($5.99) игра взлетела сразу на 63 строчки вверх, заняв 26-е место. Заметный рост на распродаже показали и другие крупные хиты прошлых лет — Cyberpunk 2077 поднялся на 18-ю строчку, а Battlefield 6 заняла 21-е место чарта.

Полноценный же официальный релиз игры состоится 23 октября, когда откроется доступ к мультиплееру и кооперативным режимам.