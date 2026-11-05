Call of Duty: Modern Warfare 4 возглавила октябрьские чарты загрузок в PlayStation Store

Компания Sony опубликовала чарты загрузок в PlayStation Store за октябрь 2026 года для США, Канады и Европы, где главным триумфатором на консоли PlayStation 5 предсказуемо стал шутер Call of Duty: Modern Warfare 4.

Новая часть Call of Duty прочно обосновалась на вершине по обе стороны Атлантики. Следом за ней идут автосимулятор BeamNG.drive и футсим EA Sports FC 27, которые поделили между собой «серебро» и «бронзу» на американском и европейском рынках.

В сегменте прошлого поколения PlayStation 4 лидерство удерживает культовая Red Dead Redemption 2, которая спустя годы продолжает возглавлять топы продаж в США, Канаде и Европе. В тройку лучших на пастгене также смогли пробиться Batman: Arkham Knight, EA Sports FC 27 и Gang Beasts.

В сегменте PS VR2 лидирует шутер Hard Bullet, обогнав Horizon, I Am Cat, Into the Radius 2 и Beat Saber. Среди free-to-play проектов топ США возглавил симулятору выживания Once Human, а европейский — Fortnite. В тройку лидеров обоих регионов также вошла Call of Duty: Warzone.