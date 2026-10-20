ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.4 237 оценок

Call of Duty: Modern Warfare 4 заняла первое место в свежих чартах Steam за прошлую неделю

monk70 monk70

Предзаказы на Call of Duty: Modern Warfare 4 заняли первое место в еженедельном чарте продаж Steam (без учёта выручки от бесплатных игр) за 43-ю неделю 2026 года, завершившуюся 20 октября 2026 года.

На этой неделе в топ-10 вошли четыре новинки: Planet Zoo 2 стартовала со второй позиции, Enshrouded — с четвертой, over the hill — с шестой, а Castlevania: Belmont's Curse — с девятой.

EA Sports FC 27 опустилась на одну строчку и заняла третье место, в то время как Battlefield 6 и WARDOGS вернулись в десятку лидеров, расположившись на пятом и седьмом местах соответственно. Steam Deck потерял пять позиций, опустившись на восьмое место, а Star Wars: Galactic Racer опустилась на девять строчек — на 10-е место.

Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (без учёта бесплатных игр):

  1. Call of Duty: Modern Warfare 4 — Предзаказы
  2. Planet Zoo 2 — Новинка
  3. EA Sports FC 27
  4. Enshrouded — Новинка
  5. Battlefield 6
  6. over the hill — Новинка
  7. WARDOGS
  8. Steam Deck
  9. Castlevania: Belmont's Curse — Новинка
  10. Star Wars: Galactic Racer

Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (с учётом бесплатных игр):

  1. PUBG: Battlegrounds
  2. Call of Duty: Modern Warfare 4 — Предзаказы
  3. Dota 2
  4. AION 2
  5. Counter-Strike 2
  6. Planet Zoo 2 — Новинка
  7. EA Sports FC 27
  8. Apex Legends
  9. Enshrouded — Новинка
  10. Battlefield 6
ПК 13
21
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
UnderstatedMiroslav

я не удивлен, сюжет имба

2
StrangerYAN

Это к вопросу о том, какого возраста контингент превалирует в стиме. Дети

Soci-a-lisT

Никогда бы не подумал, что буду с таким интересом играть в сюжетку колды. Но тут разрабы конечно прыгнули выше головы. Отличная динамика перестрелок, разнообразные ситуации в боях, шикарный звук (который передаёт свежим гирям большой привет), и удивительно, но факт - интересный сюжет))