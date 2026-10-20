Call of Duty: Modern Warfare 4 заняла первое место в свежих чартах Steam за прошлую неделю

Предзаказы на Call of Duty: Modern Warfare 4 заняли первое место в еженедельном чарте продаж Steam (без учёта выручки от бесплатных игр) за 43-ю неделю 2026 года, завершившуюся 20 октября 2026 года.
На этой неделе в топ-10 вошли четыре новинки: Planet Zoo 2 стартовала со второй позиции, Enshrouded — с четвертой, over the hill — с шестой, а Castlevania: Belmont's Curse — с девятой.
EA Sports FC 27 опустилась на одну строчку и заняла третье место, в то время как Battlefield 6 и WARDOGS вернулись в десятку лидеров, расположившись на пятом и седьмом местах соответственно. Steam Deck потерял пять позиций, опустившись на восьмое место, а Star Wars: Galactic Racer опустилась на девять строчек — на 10-е место.
Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (без учёта бесплатных игр):
- Call of Duty: Modern Warfare 4 — Предзаказы
- Planet Zoo 2 — Новинка
- EA Sports FC 27
- Enshrouded — Новинка
- Battlefield 6
- over the hill — Новинка
- WARDOGS
- Steam Deck
- Castlevania: Belmont's Curse — Новинка
- Star Wars: Galactic Racer
Список самых продаваемых игр в Steam за неделю (с учётом бесплатных игр):
- PUBG: Battlegrounds
- Call of Duty: Modern Warfare 4 — Предзаказы
- Dota 2
- AION 2
- Counter-Strike 2
- Planet Zoo 2 — Новинка
- EA Sports FC 27
- Apex Legends
- Enshrouded — Новинка
- Battlefield 6
я не удивлен, сюжет имба
Это к вопросу о том, какого возраста контингент превалирует в стиме. Дети
Никогда бы не подумал, что буду с таким интересом играть в сюжетку колды. Но тут разрабы конечно прыгнули выше головы. Отличная динамика перестрелок, разнообразные ситуации в боях, шикарный звук (который передаёт свежим гирям большой привет), и удивительно, но факт - интересный сюжет))