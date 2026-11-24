Выход GTA 6 заметно повлиял на популярность других игр. Согласно отчёту аналитической компании Alinea Analytics, после запуска проекта Rockstar Games количество игроков в Call of Duty сократилось более чем на 40%.

Call of Duty потеряла почти половину аудитории в течение рекордного стартового уик-энда GTA 6. По данным аналитиков, приложение Call of Duty, объединяющее Warzone, Black Ops 7 и Modern Warfare 4, показало снижение ежедневного числа игроков на всех платформах на 42%. Если до выхода GTA 6 в играх серии насчитывалось около 7,6 млн пользователей в день, то после запуска показатель упал до 4,4 млн.

Вероятно, аудитории GTA и Call of Duty во многом пересекаются, поэтому отток игроков не стал неожиданностью. Однако столь резкое снижение наглядно показывает, насколько масштабным событием оказался релиз GTA 6.

Ранее директор по маркетингу Activision Тайлер Бал заявил, что GTA 6 может, наоборот, помочь Call of Duty. По его мнению, игра Rockstar привлечёт к видеоиграм новых пользователей, побудит людей покупать консоли или возвращаться к старым устройствам, а после прохождения они переключатся на другие проекты. Пока неизвестно, вернутся ли эти игроки в Call of Duty, но в краткосрочной перспективе серия явно пострадала. Аналитики предполагают, что аудитория со временем может восстановиться.

Впрочем, GTA 6 способна повлиять на Call of Duty ещё не раз. По слухам, версия игры для ПК выйдет в начале 2027 года, а в следующем году также ожидается запуск сетевого режима. Rockstar пока не раскрывала подробностей о мультиплеере, но его выход предполагают уже в следующем году.

Если GTA 6 Online появится летом, влияние на Call of Duty может оказаться не таким серьёзным: в этот период наиболее преданные поклонники серии обычно продолжают играть. Однако запуск осенью, в октябре или ноябре, способен создать для ежегодного релиза Call of Duty куда более сложную ситуацию.

Последние два года серия сталкивается с серьёзной конкуренцией: в 2025 году на неё повлияла Battlefield 6, а теперь — GTA 6. Сможет ли Call of Duty успешно конкурировать с крупными релизами в следующем году, пока остаётся открытым вопросом.