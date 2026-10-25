Для Call of Duty: Modern Warfare 4 вышло благотворительное DLC в честь героя Кайла Карпентера

23 октября, состоялся релиз Call of Duty: Modern Warfare 4. Одновременно с запуском игры стал доступен первый пакет дополнений — набор CODE Valor («Доблесть») в рамках инициативы Call of Duty Endowment (CODE). По традиции серии, все средства от продажи DLC (цена — 20 долларов) пойдут в благотворительный фонд Activision, который помогает ветеранам военной службы найти новую работу после увольнения.

Центральным элементом дополнения стал Кайл Карпентер — реальный кавалер Медали Почёта, представленный в MW4 как игровой оператор. Его история — пример исключительного мужества: 21 ноября 2010 года в Мардже (Афганистан) он закрыл собой гранату, чтобы спасти сослуживца, морского пехотинца Ника Эуфразио.

В результате взрыва Карпентер получил тяжёлые, угрожавшие жизни травмы: он пять недель провёл без сознания, потерял глаз, лишился зубов, получил множественные ранения и переломы (в том числе руку, сломанную более чем в 30 местах). Ему потребовались около 40 операций — в том числе операция на мозге для извлечения осколков, пересадки кожи, а также установка протеза глаза, новой челюсти и зубов.

В 2014 году президент Барак Обама вручил Кайлу Медаль Почёта. На церемонии он отметил тяжесть ранений: по словам одного из врачей, Карпентер был «буквально изранен от макушки до пят».

На Metacritic Modern Warfare 4 получила 84 балла — это довольно высокая оценка.

Дополнение предлагает не только нового оператора, но и целую коллекцию косметических предметов и временных бонусов: