Проблемы с драйверами NVIDIA, вызывающими чрезмерную запись данных на SSD, оказались не единственным поводом для беспокойства владельцев видеокарт GeForce. Новые испытания показали, что версия 621.35 Hotfix также может негативно влиять на игровую производительность. В Call of Duty: Modern Warfare 4 разница по сравнению с более старым драйвером достигла почти 20 кадров в секунду.

Ранее стало известно, что драйверы NVIDIA 621.14 и 621.24 содержат ошибку, приводящую к непрерывной записи данных на SSD, потенциально ускоряя износ накопителей. Компания уже выпустила Game Ready 621.40 для устранения проблемы, однако часть пользователей продолжает использовать предыдущие версии.

Теперь выяснилось, что выбор драйвера может существенно влиять не только на состояние накопителя, но и на частоту кадров в играх.

Тестирование показало разницу почти в 20 FPS между драйверами NVIDIA.

Пользователь под псевдонимом @x1lly провёл сравнительные испытания Modern Warfare 4 на мощном игровом компьютере с видеокартой GeForce RTX 5080 и процессором AMD Ryzen 9 9950X3D.

Тестирование выполнялось в разрешении 2560 × 1440 пикселей с использованием NVIDIA DLSS в режиме Performance. При установке драйвера 617.42 встроенный тест производительности показал в среднем 288 FPS при задержке ввода 5 мс.

Однако после перехода на версию 621.35 Hotfix результат снизился до 269 FPS, хотя задержка ввода составила уже 4 мс.

ПоказательNVIDIA 617.42NVIDIA 621.35Средняя частота кадров288 FPS269 FPSЗадержка ввода5 мс4 мсРазрешение2560 × 14402560 × 1440Режим DLSSPerformancePerformance

Таким образом, разница составила 19 FPS, или приблизительно 6,6% производительности. При столь высокой частоте кадров большинство игроков вряд ли заметят подобное снижение. Однако на менее мощных системах влияние драйвера может оказаться более или менее выраженным в зависимости от конфигурации оборудования.

Незаисимые эксперты и журналисты также проверили Modern Warfare 4 на игровом ноутбуке с мобильной GeForce RTX 4090 и драйвером 617.42. При максимальных графических настройках, разрешении 2560 × 1600 пикселей, DLSS Balanced и включённой генерации кадров Frame Generation 2X игра демонстрировала стабильную производительность практически без заметных просадок. График времени формирования кадров также оставался ровным.

При этом редакция пока не проводила аналогичных испытаний с драйвером 621.40, предпочитая дождаться окончательного подтверждения устранения проблемы NVIDIA.

Владельцам видеокарт GeForce, продолжающим использовать версии 621.14 или 621.24, рекомендуется обновиться до 621.40 либо временно вернуться к более ранним выпускам, таким как 617.42 или 621.01. Согласно многочисленным сообщениям пользователей, именно эти версии пока считаются одними из наиболее стабильных.

Остаётся неизвестным, влияет ли драйвер 621.35 на производительность других игр. Кроме того, результаты одного сравнительного тестирования не позволяют однозначно установить, связана ли потеря FPS непосредственно с ошибкой чрезмерной записи данных на SSD.

Тем не менее полученные показатели демонстрируют, что проблемы последних драйверов NVIDIA могут выходить за рамки повышенной нагрузки на накопители и затрагивать игровую производительность.