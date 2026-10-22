Поклонники Call of Duty поделились идеей, как можно продолжить перезапущенную временную линию Modern Warfare: выпустить ремейк Call of Duty: Ghosts и сделать центральным персонажем Саймона «Гоуста» Райли.
По мнению авторов предложения, это помогло бы объединить знакомое название с одним из самых популярных героев серии. Авторы признались, что им понравилась оригинальная Ghosts, и считают, что история с Гоустом в главной роли могла бы раскрыть потенциал игры.
Пока это лишь фанатская идея: Activision не объявляла о ремейке Call of Duty: Ghosts и не подтверждала связь игры с новой временной линией Modern Warfare.
Фанаты предложили сделать ремейк Call of Duty: Ghosts частью новой тетралогии Modern Warfare
Поклонники Call of Duty поделились идеей, как можно продолжить перезапущенную временную линию Modern Warfare: выпустить ремейк Call of Duty: Ghosts и сделать центральным персонажем Саймона «Гоуста» Райли.
Идея любопытная, но зачем снова всё привязывать к новой Modern Warfare? У Ghosts была своя отдельная история и собственная команда персонажей. Лучше бы сделали полноценное продолжение и закрыли тот самый клиффхэнгер, а не просто приклеивали знакомый бренд к популярному Гоусту.
Ghost паршивая часть.
Для начала им хорошо бы закончить серию ремастеров MW и выпустить таки ремастер Modern Warfare 3, как они сделали это с 1-2 частями.
А потом им желательно заняться Black Ops 1-2, но уж точно не Ghost.