Фанаты предложили сделать ремейк Call of Duty: Ghosts частью новой тетралогии Modern Warfare

Поклонники Call of Duty поделились идеей, как можно продолжить перезапущенную временную линию Modern Warfare: выпустить ремейк Call of Duty: Ghosts и сделать центральным персонажем Саймона «Гоуста» Райли.



По мнению авторов предложения, это помогло бы объединить знакомое название с одним из самых популярных героев серии. Авторы признались, что им понравилась оригинальная Ghosts, и считают, что история с Гоустом в главной роли могла бы раскрыть потенциал игры.



Пока это лишь фанатская идея: Activision не объявляла о ремейке Call of Duty: Ghosts и не подтверждала связь игры с новой временной линией Modern Warfare.