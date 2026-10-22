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Call of Duty: Modern Warfare 4 23.10.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
6.4 257 оценок

Фанаты предложили сделать ремейк Call of Duty: Ghosts частью новой тетралогии Modern Warfare

TheSkoofLord TheSkoofLord

Поклонники Call of Duty поделились идеей, как можно продолжить перезапущенную временную линию Modern Warfare: выпустить ремейк Call of Duty: Ghosts и сделать центральным персонажем Саймона «Гоуста» Райли.

По мнению авторов предложения, это помогло бы объединить знакомое название с одним из самых популярных героев серии. Авторы признались, что им понравилась оригинальная Ghosts, и считают, что история с Гоустом в главной роли могла бы раскрыть потенциал игры.

Пока это лишь фанатская идея: Activision не объявляла о ремейке Call of Duty: Ghosts и не подтверждала связь игры с новой временной линией Modern Warfare.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
JackBV
8
TheSkoofLord

Идея любопытная, но зачем снова всё привязывать к новой Modern Warfare? У Ghosts была своя отдельная история и собственная команда персонажей. Лучше бы сделали полноценное продолжение и закрыли тот самый клиффхэнгер, а не просто приклеивали знакомый бренд к популярному Гоусту.

4
MaxPayne86

Ghost паршивая часть.

Для начала им хорошо бы закончить серию ремастеров MW и выпустить таки ремастер Modern Warfare 3, как они сделали это с 1-2 частями.

А потом им желательно заняться Black Ops 1-2, но уж точно не Ghost.