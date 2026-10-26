Фильм Call of Duty не станет боевиком ради стрельбы - режиссёр намерен раскрыть драму войны со сложными персонажами

Режиссёр и сценарист Питер Берг намерен сделать экранизацию Call of Duty не просто зрелищным боевиком со стрельбой, а историей о последствиях войны и судьбах солдат. В интервью ComicBook постановщик заявил, что во вселенной Modern Warfare есть собственная глубина, а её персонажи заслуживают серьёзного отношения.

По словам Берга, такие герои, как капитан Прайс, Соуп, Гоуст и Алекс, представляют собой сложных персонажей, а не типичных героев комиксов. Режиссёр подчеркнул, что за оружием, снаряжением и боевыми миссиями скрывается тема ответственности людей, которым приходится защищать остальных от реальных угроз.

«Это не просто „Давайте всех расстреляем и пожуём попкорн“», — отметил Берг. По его мнению, важно показать не только сами сражения, но и цену, которую приходится платить тем, кто участвует в войне. В работе над фильмом он рассчитывает раскрыть эту сторону франшизы, не превращая экранизацию в чрезмерно жестокое зрелище.

Ожидается, что картина будет связана со вселенной Call of Duty: Modern Warfare, однако подробности сюжета пока не раскрываются. Оригинальная Modern Warfare вышла в 2007 году и рассказывала о противостоянии международных сил на фоне политического кризиса и угрозы применения ядерного оружия.

Премьера фильма Call of Duty запланирована на лето 2028 года — незадолго до 25-летия франшизы. Удастся ли Бергу перенести на экран драматическую составляющую игр, покажет время, но постановщик уже обозначил главное направление: война в фильме должна иметь последствия, а не служить лишь фоном для экшена.