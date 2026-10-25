Игроки Call of Duty: Modern Warfare 4 столкнулись с блеклой графикой после обновления драйверов

После установки свежего драйвера NVIDIA некоторые игроки Call of Duty: Modern Warfare 4 на ПК столкнулись с необычной проблемой: цвета в игре стали блеклыми, а изображение напоминает картинку с включённой хроматической аберрацией или инвертированными цветами. Судя по сообщениям игроков, проблема появилась после обновления драйвера, добавившего поддержку технологии Advanced Shader Delivery (ASD) от Microsoft.

Эта технология позволяет загружать предварительно скомпилированные шейдеры вместе с игрой, сокращая время ожидания перед запуском. Modern Warfare 4 входит в число проектов с поддержкой ASD, однако после обновления у некоторых пользователей возникли проблемы с отображением графики.

Первый способ исправить ситуацию — заново запустить предварительную загрузку шейдеров. Для этого нужно найти соответствующий пункт в настройках игры через поиск, перезапустить загрузку, закрыть игру и запустить её снова. После повторной компиляции шейдеров следует открыть кампанию, выйти из неё и только затем перейти в мультиплеер.

Если это не поможет, можно удалить папки кэша шейдеров в каталогах sp26 и cod26 внутри папки с установленной игрой. После следующего запуска Modern Warfare 4 пересоздаст необходимые файлы. Важно удалить только папки с названием shadercache, а не каталоги sp26 и cod26 целиком.