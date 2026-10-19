Infinity Ward не исключила продолжение истории перезапущенной Call of Duty: Modern Warfare после четвёртой части

Кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 уже доступна в раннем доступе и, по оценке критиков, стала одной из самых сильных в серии после перезапуска 2019 года. В новой игре погибает немало знакомых героев и злодеев, а финальная миссия, спрятанная среди титров, намекает на завершение истории и судьбы одного из самых любимых персонажей серии. На этом фоне возник вопрос: действительно ли Modern Warfare 4 станет последней главой перезапущенной сюжетной линии? Нарративный директор Infinity Ward Джефф Негус ответил на него в интервью IGN, но не стал давать однозначных обещаний.

По словам Негуса, команда стремилась рассказать законченную историю: разрешить вопросы, которые поднимались в предыдущих играх, раскрыть начатые сюжетные линии и показать знакомых персонажей в новых обстоятельствах. При этом у разработчиков не было долгосрочного плана на всю историю, когда в 2019 году вышла первая Modern Warfare после перезапуска. Негус сравнил процесс с созданием телесериала: если первый сезон оказывается успешным, его можно продолжить, опираясь на уже заложенную основу и развивая сюжет в новых направлениях.

Особое значение для команды имела именно четвёртая часть. По словам Негуса, далеко не каждая игровая серия добирается до четвёртого выпуска, особенно если её герои прошли через столько событий. Поэтому разработчики оглядывались на предыдущие игры, одновременно работая над новой историей, чтобы сделать её развитие более последовательным и значимым. При этом сценаристам пришлось учитывать события Modern Warfare 3, в финале которой капитан Прайс совершил поступок, после которого уже не мог вернуться к прежней жизни. Это не изменило его главных мотивов, но повлияло на методы, которыми он добивается своих целей. Авторы решили не игнорировать последствия этого решения, а развить их в новой игре — в том числе через союз Прайса с Валерией.

В Modern Warfare 4 разработчики также попытались совместить истории ветеранов серии с новым взглядом на конфликт. С одной стороны, игра продолжает сюжетные линии Прайса и других знакомых героев, а с другой — показывает масштабную войну с позиции обычных солдат. По словам Негуса, это стало одновременно сложной задачей и возможностью переосмыслить старых персонажей и представить новых героев, через которых игроки увидят происходящее с другой стороны. Обе сюжетные линии объединяет тема личных границ и решений, на которые человек готов пойти в условиях войны.

Негус отдельно подчеркнул, что сюжет Modern Warfare 4 не создавался из материала, который изначально предназначался для третьей части. Команда хотела одновременно продолжить истории полюбившихся персонажей и вернуться к более масштабному военному повествованию. В итоге кампания получилась значительно объёмнее предыдущей: её первые миссии во многом подводят итоги событий Modern Warfare 3, прежде чем начинается развитие нового конфликта. Несмотря на мрачный финал и ощущение завершённости, Infinity Ward пока не подтвердила, что история окончательно закончена. Ответ Негуса оставляет возможность для продолжения, но конкретных планов на следующую главу разработчик не раскрыл.